De cara al Mundial, el papa León XIV pide rezar por el deporte en junio: esta es la oración completa

El papa León XIV invitó a los fieles de todo el mundo a rezar durante este mes de junio, para que el deporte siga siendo un espacio de encuentro, diálogo y construcción de paz.
La intención mensual de oración fue divulgada a través de la campaña Reza con el Papa y de la Red Mundial de Oración del Papa, que destacó cómo los valores deportivos tienen la capacidad de unir personas, acercar culturas y fortalecer la convivencia entre generaciones.
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Según informó el diario católicoVatican News, el pontífice considera que, en una época en la que la competencia puede degradarse en rivalidad vacía y donde muchas personas siguen siendo excluidas, es necesario redescubrir el verdadero sentido del deporte como una escuela de respeto, solidaridad y fraternidad.