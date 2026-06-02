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Conciertos latinoamericanos gratis en la nueva edición de Circulart

En su edición 17, Circulart trae artistas de distintos países de América Latina a Medellín. Los conciertos serán gratuitos. Le contamos.

  • Desde hace 17 años, Circulart trae a Medellín artistas, programadores de festivales y otros miembros de la industria. Este año los conciertos se realizarán en el Teatro de Comfama y en el Pablo Tobón Uribe FOTO cortesía.
    Desde hace 17 años, Circulart trae a Medellín artistas, programadores de festivales y otros miembros de la industria. Este año los conciertos se realizarán en el Teatro de Comfama y en el Pablo Tobón Uribe FOTO cortesía.
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 2 horas
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Del 4 al 7 de junio, se realizará en Medellín la edición 17 de Circulart, el mercado que reúne a artistas, programadores, agencias, gestores y representantes de la industria de la música. Las actividades se llevarán a cabo principalmente en el Teatro Comfama Alfonso Restrepo Moreno y el Teatro Pablo Tobón Uribe, donde también se realizará el Festival Showcases entre el 5 y el 7 de junio.

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La nueva edición contará con la participación de invitados de Colombia, México, Perú, Argentina, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Chile, Paraguay, Portugal y Estados Unidos, entre otros países. Durante cuatro días, la ciudad recibirá cerca de 300 profesionales internacionales de la industria musical y un ecosistema que supera las 1.200 personas entre artistas, agentes, gestores culturales y representantes de organizaciones vinculadas al sector.

Según explicó su director, Octavio Arbeláez, Circulart se ha consolidado como un espacio para la circulación de bienes y servicios asociados a la música. La iniciativa surgió a partir de las reflexiones del Congreso Iberoamericano de Cultura sobre la necesidad de fortalecer los procesos de circulación artística y conectar a los creadores de la región con mercados internacionales.

“Circulart nace como una plataforma para la circulación de bienes y servicios culturales asociados a la industria de la música. Frente a un problema complejo que tienen las industrias culturales, que es la circulación, vimos una posibilidad de solución”, señaló Arbeláez. A lo largo de 17 años, el mercado ha acompañado las transformaciones de la industria musical, desde la expansión de las plataformas digitales hasta los cambios derivados de la inteligencia artificial y los nuevos modelos de distribución y consumo.

Durante este tiempo, cerca de 450 agrupaciones han participado en los showcases y alrededor de 1.800 proyectos musicales han hecho parte de las ruedas de negocios, espacios donde artistas y agentes establecen contactos con programadores de festivales, salas de conciertos, plataformas digitales, representantes y empresas del sector.

Arbeláez destacó que por Circulart han pasado algunas de las agrupaciones y artistas más reconocidos de Colombia y América Latina. Entre ellos mencionó a ChocQuibTown, Herencia de Timbiquí, Puerto Candelaria, Doctor Krápula, Monsieur Periné. También recordó presentaciones de artistas internacionales, entre ellos la mexicana Carla Morrison, el dominicano Vicente García y la agrupación española Las Migas.

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Uno de los ejes centrales de la programación serán los Encuentros de Negocios y Networking, dirigidos a profesionales y proyectos seleccionados. También se desarrollará el Seminario de Derechos Digitales y una agenda de conversaciones sobre los desafíos actuales de la industria musical.

Por su parte, el Festival Showcases ofrecerá 27 presentaciones de artistas de 11 países latinoamericanos. Los conciertos se realizarán entre las 4:30 y las 6:30 de la tarde en el Teatro Comfama Alfonso Restrepo Moreno y entre las 7:30 de la noche y la medianoche en el Teatro Pablo Tobón Uribe. El ingreso será gratuito con inscripción previa.

Entre los artistas internacionales invitados figuran El David Aguilar, Belén Ruiz y Dantor, de México; Assucena y Uli Costa, de Brasil; Linxes, de Argentina; Paulina Pérez y Trama, de Chile; Deforma, de Uruguay; Tercera Capital, de Paraguay; F-Mack, de Haití; Los Ajenos, de Costa Rica; Grecia Albán, de Ecuador; La Zorra Zapata, de Perú, y Marina Bravo, de Venezuela.

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