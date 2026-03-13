Por la guerra de Irán, Fórmula 1 canceló los premios de Bahrain y Arabia Saudita 2026, ¿cuándo se corrían?

Los Grandes Premios de Fórmula 1 de Baréin y Arabia Saudita serán cancelados o aplazados debido a la guerra en Oriente Medio, declaró el viernes una fuente cercana al caso a la AFP.

“Las carreras de F1 de Arabia Saudita y de Baréin no se disputarán en su horario previsto”, declaró esta fuente, que pidió mantenerse en el anonimato. Formula One anunciará pronto que estas carreras “han sido canceladas o aplazadas”, añadió la fuente.

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