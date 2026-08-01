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“La música popular me eligió”: Arelys Henao

hace 1 hora
Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

Sara Kapkin

Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

La cantante está cumpliendo 30 años de carrera artística y los celebrará con dos grandes conciertos, el primero, el 17 de octubre en Bogotá y el segundo, el 7 de noviembre en Medellín....

Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

Sara Kapkin
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