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hace 2 horas
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Así fue la fiesta del Desfile 37 de silleteritos de la Floresta

hace 2 horas
Juan Sebastián Carvajal Beltrán

Editor del área audiovisual

Jeann Carlos Rodríguez Caro

La tradición floreció una vez más en las calles de La Floresta, Medellín, con la edición 37 del Desfile Infantil de Silleteritos. Niñas y niños, vestidos con los trajes típicos silleteros y portando sus coloridas silletas, protagonizaron una jornada llena de música, danza y orgullo por las raíces antioqueñas.

Así se vivió este emotivo homenaje al legado silletero, uno de los eventos que mantiene viva la esencia de la Feria de las Flores 2026. ...

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Juan Sebastián Carvajal Beltrán
Jeann Carlos Rodríguez Caro
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