Angie Rodríguez interpondrá tutela por ser declarada insubsistente estando incapacitada

La exgerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, anunció que presentará una acción de tutela luego de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro formalizara su retiro del cargo mediante una declaratoria de insubsistencia. Sobre esa decisión afirmó que se produjo mientras permanecía con incapacidad médica vigente, por lo que sería improcedente.
En declaraciones entregadas a La FM, la exfuncionaria sostuvo que su incapacidad se extiende hasta el 12 de agosto y aseguró que informó oportunamente esa situación al Fondo Adaptación, a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a su entidad promotora de salud (EPS) desde el pasado 30 de julio.
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Rodríguez explicó que acudirá a esta vía judicial porque considera que la entidad tenía pleno conocimiento de su condición de salud antes de expedir el acto que puso fin a su permanencia en el cargo.