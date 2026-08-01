Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

EE. UU. investiga ciberataques contra sistemas de agua en al menos siete estados; sospechas apuntan a Irán

Los ataques informáticos buscaron el software que controla el tratamiento del agua potable. Las autoridades mantienen la alerta mientras investigan una posible participación de Irán.

  • Hackers atacan sistemas de agua potable en EE. UU.: al menos siete estados están afectados. En la imagen, Donald Trump y la bandera de Irán. Foto: EFE.
    Hackers atacan sistemas de agua potable en EE. UU.: al menos siete estados están afectados. En la imagen, Donald Trump y la bandera de Irán. Foto: EFE.
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
bookmark

Estados Unidos investiga una serie de ciberataques dirigidos contra sistemas de suministro de agua en al menos siete estados, en un caso que ha encendido las alertas sobre la seguridad de la infraestructura crítica del país. Aunque hasta ahora no hay indicios de que el agua haya sido alterada o represente un riesgo para la población, las autoridades trabajan para evitar nuevas intrusiones y determinar quién está detrás de los ataques.

De acuerdo con una investigación de The New York Times, el alcance de las incursiones informáticas es mayor de lo que inicialmente se conocía y podría extenderse a más estados. Funcionarios federales y expertos consultados por ese medio consideran que la principal hipótesis apunta a actores vinculados con Irán, aunque aclaran que la investigación aún no ha establecido pruebas forenses concluyentes.

Entérese: Alerta por ola de calor en EE. UU.: estos son los 19 estados que llegarán hasta los 49 °C

Los ataques se dirigieron contra sistemas informáticos utilizados para supervisar y ajustar procesos esenciales en las plantas de tratamiento de agua, como los niveles de productos químicos y la presión del servicio. Según las autoridades estadounidenses, ninguno de los sistemas comprometidos provocó contaminación del agua ni dejó el suministro fuera de condiciones seguras para el consumo.

Minnesota fue el primer estado en informar públicamente sobre este tipo de incidentes. Posteriormente, Míchigan confirmó que algunas de sus comunidades también registraron actividad compatible con la descrita por las agencias federales.

En un comunicado conjunto, el FBI y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) informaron que, desde el inicio de la semana, al menos siete estados habían reportado incidentes relacionados con estos ataques y que, en algunos casos, la actividad afectó el funcionamiento de los sistemas de agua. Sin embargo, las autoridades no revelaron cuáles fueron todos los estados involucrados.

Lea también: Primicia | Capturan en Panamá al sospechoso de matar en Medellín a la suegra del cantante Pipe Calderón

Dale George, portavoz del gobierno de Míchigan, señaló que “recibimos un pequeño número de reportes de comunidades de Míchigan que indicaban una actividad consistente con lo descrito por las agencias federales”. Agregó que los sistemas continúan operando con normalidad y que no existen “impactos conocidos que representaran una preocupación para la salud pública”.

Ciberataques a sistemas de agua en EE. UU.: la investigación apunta a Irán

Según The New York Times, funcionarios estadounidenses consideran que el patrón de los ataques coincide con campañas atribuidas anteriormente a grupos de hackers vinculados con Irán, especialmente desde que se intensificó el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

No obstante, las agencias federales insisten en que esa conclusión sigue siendo preliminar. Nate George, alcalde de Braham, en Minnesota, explicó al diario estadounidense que las autoridades locales reciben información constante del estado y del FBI.

“Vamos recibiendo fragmentos de información del estado de Minnesota y el FBI”, afirmó. ”Están bastante seguros de que son actores iraníes”, añadió, aunque señaló que las autoridades prefieren no hacer esa afirmación públicamente mientras continúa la investigación.

Le puede interesar: Pacto nuclear de EE. UU. y Arabia Saudita y ataques en Irak: las claves de la nueva escalada con Irán

Por su parte, Alex Orleans, excontratista de ciberseguridad del gobierno estadounidense y actual jefe de inteligencia de amenazas de Sublime Security, indicó a The New York Times que este caso representa un cambio frente a campañas anteriores.

“Lo que no tiene precedentes aquí es que estamos viendo efectos directos y tangibles en sistemas de control industrial activos dentro de la infraestructura crítica de Estados Unidos”, señaló.

Trump cuestionó la hipótesis de las agencias

Mientras las autoridades avanzaban en la investigación, el presidente Donald Trump puso en duda que Irán estuviera detrás de los ataques: “Creo que Minnesota está detrás de esto. No creo que haya habido un ciberataque iraní”, declaró el mandatario.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, rechazó esa afirmación y escribió en redes sociales que “así es como luce la guerra moderna”, en referencia a los ataques contra infraestructura crítica.

Así de vulnerables son los sistemas de agua de Estados Unidos ante ciberataques

La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras de Estados Unidos (CISA) advirtió que los atacantes están dirigiéndose a entidades de agua de distintos tamaños y recomendó desconectar de internet los controladores vulnerables utilizados en estos sistemas.

La agencia indicó que algunos ataques obligaron a implementar operaciones manuales y, en ciertos casos, motivaron avisos para hervir el agua de manera preventiva.

Para Nate George, el episodio también deja al descubierto las dificultades que enfrentan muchos municipios pequeños para modernizar su infraestructura tecnológica.

“Creo que lo preocupante en el horizonte es cómo avanzamos hacia un sistema más seguro (...) Las actualizaciones de la infraestructura informática son muy costosas y somos un municipio muy pequeño”, dijo el alcalde.

Siga leyendo: Qué se sabe de Pickaxe Mountain, la instalación nuclear subterránea de Irán que Trump amenaza con atacar

Bloque de preguntas y repuestas:

¿Qué estados de Estados Unidos fueron afectados por los ciberataques al suministro de agua?
El FBI y la EPA informaron que al menos siete estados reportaron incidentes. Hasta ahora, Minnesota y Míchigan son los únicos que han confirmado públicamente haber sido afectados.
¿Cómo atacaron los hackers los sistemas de agua en Estados Unidos?
Los ataques se dirigieron a sistemas informáticos que controlan funciones de las plantas de tratamiento, como la presión del agua y la dosificación de productos químicos.
¿Por qué los sistemas de agua son un objetivo para los ciberataques?
Porque hacen parte de la infraestructura crítica de un país. Un ataque exitoso podría afectar la operación de plantas de tratamiento y obligar a implementar medidas de emergencia, aunque en este caso no se reportó contaminación del agua.

Temas recomendados

Internacional
Tecnología
FBI
Ciberataque
Geopolítica
guerra
Mundo
Agua
Ciberseguridad
Bombardeos EE. UU. e Israel contra Irán
Estados Unidos
Donald Trump
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos