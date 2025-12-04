¿Quiénes son las estrellas de Paisas que buscarán el bicampeonato de la Liga Profesional de Baloncesto?

El Coliseo Iván de Bedout vivirá jornadas llenas de emoción, fiesta y mucho deporte de la mano de Paisas, que enfrentará a Cimarrones del Chocó en la gran final de la Liga Profesional de Baloncesto, este jueves 4 (7:00 p.m.) y viernes 5 de diciembre, a la misma hora. Bajo la dirección de Daniel Seoane, el equipo antioqueño afronta la serie final con un plantel sólido, una mezcla de madurez y energía joven, y la ambición intacta de revalidar el título conseguido en el primer semestre de 2025. Le contamos quiénes son las caras del equipo antioqueño que quiere ganar la final en no más de tres juegos.

La recta final del torneo llega con expectativas altas. Paisas cerró su paso por semifinales imponiéndose con claridad ante Motilones del Norte con victoria en casa 107–84, luego 97–38 y un contundente 97–35 en el tercer y decisivo partido. Para este nuevo capítulo, el cuerpo técnico y los jugadores confían en una versión más sólida de Paisas. “Somos más físicos que la temporada pasada, también tenemos más talla, mejor juego en la pintura y jugamos, quizá otro estilo... Este año quizás jugamos con un poco más de control y más adentro”, afirmó Seoane, al destacar el cambio en la construcción del equipo respecto al torneo anterior.

¿Quiénes son las grandes figuras de Paisas?

A su lado, Soren de Luque aporta robustez interior y versatilidad. Promedia 8.9 puntos, 6.5 rebotes por juego (4.7 defensivos, 1.8 ofensivos), 3.0 asistencias, top 3 del equipo, e incluso 1.3 robos, igualando a Crawford. Su rating general ronda los 15.9, lo que evidencia su influencia tanto defensiva como ofensiva. Ese equilibrio le da una dimensión extra al juego interior de Paisas.

Soren de Luque, pivot. Foto: Cortesía Paisas.

Cerrando el tridente interno aparece Luis Almanza, con 10.3 puntos por partido y un promedio de 5.2 rebotes, tercero en el equipo; además de ser uno de los mejores en rebote ofensivo con 2.1 por encuentro. Su juego es más sutil, pero su presencia permite abrir espacios y dar descanso a los jugadores más utilizados. Ese aporte colectivo refuerza la profundidad y consistencia del plantel.

Luis Almanza, pívot. Foto: Cortesía Paisas.

Por fuera, la amenaza ofensiva llega con el alero estadounidense Brandon Weatherspoon, el máximo anotador del equipo con 16 puntos por partido y cuarto en el ranking general con 15.3. Weatherspoon también lidera en bloqueos con 0.7 por juego, una muestra de su compromiso no solo arriba, sino defendiendo. Tras una semifinal brillante (21 puntos en el último duelo), sostiene que su sentir está en Medellín: “Me siento muy bien. Creo que lo lograremos en tres juegos... Estoy seguro de que vamos a ganar... nadie en esta liga puede marcarme”, afirma el estadounidense. Esa confianza es contagiosa para un equipo que depende tanto del colectivo como del talento individual.

Brandon Weatherspoon, alero. Foto: cortesía Paisas.

El segundo alero destacado es el local Leyder Moreno, quien en la semifinal ante Motilones fue el jugador con la valoración más alta. Con un promedio de 10.3 puntos por partido, 1.1 robos y 1.4 asistencias, su contribución va más allá de la tabla. Su energía, defensa e impacto en momentos clave lo convierten en un comodín vital. “Es una final que todos los jugadores quieren estar entonces toca enfrentarla con mucha responsabilidad, mucha humildad y mucha seriedad”, dijo Moreno, demostrando que el grupo está comprometido incluso quienes llegaron hacia el final del torneo.

Leyder Moreno, alero. Foto: Cortesía Paisas.

El cuerpo técnico también ha insistido en la importancia del calor de la afición. Seoane recordó que desde la mitad de la temporada el coliseo ha ido llenándose, y se ilusiona con tener el Iván de Bedout a reventar. “Estamos muy orgullosos de llegar a la final, nosotros sabemos que nuestra meta es ganar el campeonato y no vamos a descansar hasta hacerlo”, afirmó. Para el quinteto paisa este momento es más que una final. Con nueve victorias consecutivas, un plantel consolidado, potencia bajo el aro, tiradores confiables y un técnico que sabe lo que quiere, Paisas ya calienta motores. Si logran mantener su consistencia y aprovechar su físico, podrían celebrar no solo un título más, sino el inicio de un legado.

Juan David Tello no va más con Paisas

Paisas tendrá que enfrentar la final sin una de sus máximas estrellas: Juan David Tello. El vallecaucano publicó en las últimas horas desde su cuenta de instagram que no estaría en las finales como la afición esperaba verlo. Aunque Tello no hizo públicas las razones por las que no seguirá en el equipo, afirmó que no fue decisión propia sino de las directivas del equipo antioqueño, sin ahondar mucho en el tema. Sin embargo aprovechó para mandar un saludo a toda la hinchada y un abrazo a sus compañeros lleno de ánimo para la final.

Tello brillaba en el campo como el jugador decisivo. Con un promedio de 11.9 puntos por partido y 8.0 rebotes totales: 5.8 defensivos y 2.2 ofensivos; Tello había sido consistente y dominante. Su valoración general lo deja como el jugador más destacado del equipo con un rating de 19.1.

El camino a la final