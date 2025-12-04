¿Quiénes son las estrellas de Paisas que buscarán el bicampeonato de la Liga Profesional de Baloncesto?

El Coliseo Iván de Bedout vivirá jornadas llenas de emoción, fiesta y mucho deporte de la mano de Paisas, que enfrentará a Cimarrones del Chocó en la gran final de la Liga Profesional de Baloncesto, este jueves 4 (7:00 p.m.) y viernes 5 de diciembre, a la misma hora.
Bajo la dirección de Daniel Seoane, el equipo antioqueño afronta la serie final con un plantel sólido, una mezcla de madurez y energía joven, y la ambición intacta de revalidar el título conseguido en el primer semestre de 2025. Le contamos quiénes son las caras del equipo antioqueño que quiere ganar la final en no más de tres juegos.