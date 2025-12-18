x

Ciclismo colombiano: estos son los fichajes de los principales equipos

Las principales escuadras del país mueven sus fichas. Entre regresos de Europa y refuerzos estratégicos en la montaña, el pelotón nacional redefine sus fuerzas para una temporada que promete espectáculo.

    Una gran rivalidad se espera la próxima temporada en el ciclismo colombiano: Julio César Herrera Echeverri.
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

18 de diciembre de 2025
Los grandes equipos de ciclismo de Colombia comienzan a confirmar las nóminas con las que enfrentarán la próxima temporada, la cual promete ser apasionante.

El NU Colombia, una de las escuadras más ganadoras del año, se prepara para una rivalidad intensa. Sus oponentes han fichado corredores de jerarquía con el fin de arrebatarles el protagonismo.

Bajo la dirección de Raúl Mesa, el equipo conquistó este año un palmarés envidiable: la Clásica de Rionegro, Anapoima, la Vuelta al Valle, la Vuelta a Colombia, El Carmen de Viboral, el Jamaica International Cycling Classic y la Vuelta a Boyacá.

Para 2026, mantendrán a sus líderes Rodrigo Contreras, Sergio Luis Henao y Javier Jamaica, e incorporarán a Carlos Gutiérrez (venía de Movistar Best PC) y Óscar Fernández (estaba en Team Medellín).

“Lo que se viene no será fácil. Lástima que en el país no contemos en 2026 con el Tour Colombia, pues es una carrera que da vitrina internacional, pero la idea es ganar otra vez la Vuelta”, comentó Mesa, el estratega que ha ganado 15 de las 55 Vueltas a Colombia que ha disputado.

Team Medellín: potencia en la montaña

El equipo dirigido por José Julián “Chivo” Velásquez, actual campeón del Clásico RCN con Diego Camargo y segundo en el ranking UCI América, confirmó la continuidad de su bloque principal. Sus nuevas caras son Daniel Méndez y Sebastián Camargo (hermano de Diego).

Velásquez enfatizó que el objetivo es fortalecerse en las escaladas: “Este año estábamos un poco débiles en la montaña y vamos a potencializarla demasiado”. Además, confirmó que la escuadra volverá a territorio internacional para disputar el Tour de Azerbaiyán.

Orgullo Paisa: el regreso de un campeón

Tras su paso por el Movistar Team en Europa, Kevin Castillo (campeón del Clásico RCN 2024) regresa a casa para liderar al Orgullo Paisa. Al equipo también llegan David Santiago Gómez (ex Sistecrédito) y Daniel Muñoz (ex NU).

Jesús Piedrahíta, gerente del equipo, destacó que mantienen una base sólida con Jhonatan Restrepo, Alejandro Osorio y Yeison Reyes. “Tenemos un equipo bueno para pelear la Vuelta y el Clásico”, afirmó tras un 2025 donde brillaron en Brasil y alcanzaron el tercero puesto de ronda nacional con Reyes.

Team Sistecrédito: juventud y proyección

Finalmente, el Team Sistecrédito, reconocido por tener la mejor cantera del país, renovó su nómina con figuras jóvenes y prometedoras. Entre sus nuevas caras destacan: Edgar Pinzón, Cristian Vélez, Mauricio Zapata y Robert Plaza.

Ellos se unirán a referentes ya establecidos como Wilson Peña y Sebastián Castaño para seguir siendo protagonistas en cada carrera del calendario nacional.

Mientras que el GW Shimano, quien aún no confirma nombres, sí señaló que tendrán nueve corredores nuevos, cuatro de ellos en élite. Nueve también salieron de la dicha escuadra.

La Federación Colombiana de Ciclismo informó que el calendario del próximo año se abrirá el 17 de enero con el Circuito Miguel Ángel Sanabria, en Tuta. Además, que del 3 al 8 de febrero se realizará el Campeonato Nacional de ruta élite, sub-23 y juvenil, en Cundinamarca.

La Vuelta a Colombia se correría del 7 al 16 de agosto y el Clásico RCN del 19 al 29 de septiembre.

¿Cuáles son los principales fichajes del ciclismo colombiano para 2026?
Los movimientos más destacados incluyen el regreso de Kevin Castillo (ex Movistar) al Orgullo Paisa, la llegada de Carlos Gutiérrez al NU Colombia y la incorporación de Daniel Méndez al Team Medellín para reforzar la montaña.
¿Quiénes liderarán al equipo NU Colombia en la próxima temporada?
La escuadra dirigida por Raúl Mesa mantendrá su base ganadora con Rodrigo Contreras, Sergio Luis Henao y Javier Jamaica, buscando repetir el título de la Vuelta a Colombia.
