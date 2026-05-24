Falcao ya le dio fecha a su último partido con Millonarios, ¿qué pasará con el futuro de Radamel?

Luego de quedar por fuera de la disputa del título de la liga con Millonarios, el delantero Radamel Falcao García se refirió a su futuro con el cuadro embajador y anunció cuándo será su último partido con la camiseta azul.

El máximo anotador de la Selección Colombia y uno de los máximos goleadores colombianos en la historia habló en la zona mixta luego del partido ante Boyacá Chicó por la fase de grupos de la Copa BetPlay.

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Inicialmente aludió las preguntas relacionadas con el encuentro con los boyacenses que terminó con un marcador 2-2. Este partido representaba para el atacante su regreso tras una lesión sufrida en el arco cigomático, en el pómulo.

“Lastimosamente, no se logró el triunfo. Yo tuve varias opciones, las cuales fallé. Si hubiera estado más fino, el resultado hubiera sido más holgado y estaríamos más tranquilos. Sin embargo, esto es algo que le pasa a los delanteros y, al final, nos empatan y se lleva un mal sabor”, expresó Falcao ante los medios.

El delantero embajador lamentó el resultado ante los boyacenses, sin embargo confesó que ya pasarían a pensar en el partido del martes ante el cuadro O´Higgins, un encuentro crucial para seguir en competencia en Sudamericana.