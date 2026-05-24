Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Falcao ya le dio fecha a su último partido con Millonarios, ¿qué pasará con el futuro de Radamel?

El delantero samario se refirió a su futuro con el cuadro embajador y explicó las razones de su decisión. Aquí los detalles.

  • Radamel Falcao García tiene contrato hasta junio de 2026 con Millonarios. Foto: Catalina Olaya - Colprensa
    Radamel Falcao García tiene contrato hasta junio de 2026 con Millonarios. Foto: Catalina Olaya - Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Luego de quedar por fuera de la disputa del título de la liga con Millonarios, el delantero Radamel Falcao García se refirió a su futuro con el cuadro embajador y anunció cuándo será su último partido con la camiseta azul.

El máximo anotador de la Selección Colombia y uno de los máximos goleadores colombianos en la historia habló en la zona mixta luego del partido ante Boyacá Chicó por la fase de grupos de la Copa BetPlay.

Lea también | Se confirma fractura: Millonarios emitió comunicado oficial sobre salud de Falcao García tras choque con Dany Rosero

Inicialmente aludió las preguntas relacionadas con el encuentro con los boyacenses que terminó con un marcador 2-2. Este partido representaba para el atacante su regreso tras una lesión sufrida en el arco cigomático, en el pómulo.

“Lastimosamente, no se logró el triunfo. Yo tuve varias opciones, las cuales fallé. Si hubiera estado más fino, el resultado hubiera sido más holgado y estaríamos más tranquilos. Sin embargo, esto es algo que le pasa a los delanteros y, al final, nos empatan y se lleva un mal sabor”, expresó Falcao ante los medios.

El delantero embajador lamentó el resultado ante los boyacenses, sin embargo confesó que ya pasarían a pensar en el partido del martes ante el cuadro O´Higgins, un encuentro crucial para seguir en competencia en Sudamericana.

Al referirse a ese encuentro, el delantero soltó lo que daría alguna pista sobre su futuro con la camiseta azul. “El partido del martes será el último que juegue en Bogotá”, declaró Falcao.

Cuando le preguntaron sobre si renovaría su vínculo con Millonarios, esto teniendo en cuenta que su relación contractual vence el próximo 30 de junio, el delantero detalló que el panorama sería complejo.

“Lo que pasa es que hay un impedimento muy grande acá en Colombia, muy difícil para los deportistas que puedan venir, no depende tanto de Millonarios, sino de casos extra futbolísticos”, subrayó el atacante.

Radamel sin embargo enfatizó en que su familia está feliz en Bogotá y que jugar en Millonarios es un sueño cumplido. Esto quizás motivaría al delantero a renovar con los embajadores. “Para Millonarios es muy complejo, para mí también, pero siempre hay soluciones. De todas maneras, por el momento, este ha sido mi último partido en Bogotá”, concluyó.

Falcao regresó tras un semestre sin club al cuadro embajador. Pese a la expectativa que generó su segunda etapa con los azules, el delantero de 40 años apenas ha jugado 10 partidos este 2026, donde ha marcado un gol y las lesiones lo han dejado fuera de convocatoria en varios encuentros tanto locales como en Copa Sudamericana.

Siga leyendo: Falcao García es un negocio redondo para Millonarios, ¿cómo impactó su presencia las finanzas del club bogotano?

Temas recomendados

Deportes
Copa Sudamericana
Fútbol colombiano
Millonarios
Copa BetPlay
Nemesio Camacho el Campín
Fútbol
Futbolista
Colombia
Bogotá
Falcao
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos