Colombia se queda sin cartas: Emiliana Arango se despide del US Open tras caer ante la implacable Iga Swiatek

En Nueva York, el sueño de Emiliana Arango en el US Open duró un suspiro. La antioqueña, que por primera vez entraba al cuadro principal del último Grand Slam del año, chocó de frente con una de las grandes favoritas, la polaca Iga Swiatek. Con apenas una hora de juego y dos sets en contra, Swiatek frenó en seco el sueño de la Colombiana. Con esta eliminación, Colombia agota sus representantes, luego de la eliminación de Camila Osorio y Daniel Galán, también en la primera ronda. Más sobre tenis: Daniel Galán también se despidió del US Open, cayó en primera ronda ante Raphaël Collignon

La historia empezó prometedora. Arango defendió su primer servicio con determinación, como quien se planta frente a un gigante y dice “aquí estoy”. Pero la ilusión duró poco. Swiatek apretó el acelerador, quebró los dos siguientes saques y, con gran precisión, fue cerrando todos los caminos. La polaca acumuló 26 tiros ganadores, contra apenas cinco de la colombiana. La diferencia en el ranking no era solo un número, en el Arthur Ashe Stadium se notó en cada intercambio. El segundo set fue un símil del primero. Apenas comenzó, Arango perdió su servicio y desde ahí tuvo que remar contra corriente. No dispuso de una sola oportunidad de quiebre, mientras que su rival generaba seis. Swiatek jugaba siempre a dos marchas más, obligando a la paisa a retroceder, aunque su plan inicial fuera todo lo contrario.

El triunfo, además, tuvo tintes históricos. Según la organización del torneo, Swiatek alcanzó un nuevo récord mundial al conseguir 65 victorias consecutivas en estrenos de torneos, una marca que ilustra su solidez desde el primer día de competencia. Para Arango, sin embargo, no todo termina aquí. Su próxima parada será el WTA 125 de Guadalajara, del 1 al 6 de septiembre, donde buscará levantarse y seguir sumando experiencia en el circuito.