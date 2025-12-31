Caso Telecom: el drama de las pensiones que el Estado colombiano aún no resuelve

Durante años, Telecom fue sinónimo de comunicación en Colombia. Nacida en 1947 y presente en más de 800 municipios, la empresa estatal llegó a manejar más de dos millones de líneas telefónicas y a tejer la red de comunicaciones que permitió al país conectarse por fibra óptica, microondas y satélites.
Sin embargo, en junio de 2003, ese entramado nacional construido durante décadas se deshizo de manera abrupta: mediante 14 decretos, el Gobierno ordenó la supresión y liquidación de Telecom y sus 13 Teleasociadas.
La razón oficial fue la inviabilidad financiera. Para entonces, la empresa arrastraba pérdidas operativas, un pasivo pensional superior a 5,6 billones de pesos y deudas derivadas de contratos de riesgo compartido firmados en los años noventa que, si los ingresos no se cumplían, obligaban a Telecom a cubrir diferencias en dólares.
A la crisis se sumó un mercado con más de 40 operadores de telefonía local compitiendo en un sector que antes era monopolio estatal.
Para el analista financiero Diego Palencia, el problema de fondo fue estructural. ‘El sector comunicaciones es altamente intensivo en inversión y la tecnología cambia a pasos agigantados. para ese entonces, las comunicaciones en los años noventa no se adaptaron correctamente a la velocidad del cambio’, explicó.
A eso, dijo, se sumó una estructura ‘altamente burocrática y sindicalizada’, que volvió inviable el modelo, especialmente por el peso del pasivo pensional