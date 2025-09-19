¿Egan Bernal será compañero de Vingegaard en el Visma en 2026? Esto dicen desde Italia

Egan Bernal ya tendría todo acordado para cambiar de equipo por primera vez desde que dio el salto al World Tour en 2018.

Desde Italia afirman que el corredor colombiano, ganador del Tour de Francia-2019 y del Giro de Italia-2021, sería compañero del danés Jonas Vingegaard a partir del próximo año.

Le puede interesar: La inusual celebración del Ineos: Egan Bernal se rapó el cabello tras la victoria de su compañero Ganna

Según el periodista Beppe Conti, de la cadena RAI, quien trabajó en la Gazzetta dello Sport y luego en Bicisport, el cundinamarqués, que viene de ganar etapa en la Vuelta a España, ficharía por el Visma para respaldad al corredor danés en su aventura de conquistar el Giro de Italia del 2026. Vingegaard viene de ganar la ronda ibérica, además suma dos títulos del Tour de Francia (2022-2023) y fue segundo en las dos anteriores ediciones. Nunca ha estado en la cita italiana.