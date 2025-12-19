x

Envigado vibró con la presencia de Jhon Córdoba y otros canteranos en el Polideportivo Sur

El delantero fue una de las figuras más aplaudidas en el Día del Fútbol Envigadeño. No llegaron James ni Juanfer.

  • Fredy Guarín, exjugador del Envigado, una de las figuras que asistió a la cita en el Polideportivo Sur. Foto Manuel Saldarriaga
    Fredy Guarín, exjugador del Envigado, una de las figuras que asistió a la cita en el Polideportivo Sur. Foto Manuel Saldarriaga
  • Momento en que Jhon Córdoba y Mateus Uribe reciben homenaje en Envigado. FOTO WILSON DÍAZ
    Momento en que Jhon Córdoba y Mateus Uribe reciben homenaje en Envigado. FOTO WILSON DÍAZ
  • Jhon Córdoba, entre los más buscados por los niños. FOTO WILSON DÍAZ
    Jhon Córdoba, entre los más buscados por los niños. FOTO WILSON DÍAZ
  • El profesor Luis Fernando Montoya, invitado especial en Envigado. FOTO WILSON DÍAZ
    El profesor Luis Fernando Montoya, invitado especial en Envigado. FOTO WILSON DÍAZ
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Hubo mucha expectativa. Se esperaba la presencia de figuras como Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Santiago Arias, David Ospina, entre otros. No llegaron todos al Polideportivo Sur para la segunda edición del Día del Fútbol Envigadeño, que se realizó este viernes. Tampoco arribó el lateral izquierdo Frank Fabra, quien recién terminó su vínculo con Boca Juniors de Argentina tras una década. Sin embargo, sí estuvo en la cancha del Polideportivo el delantero chocoano Jhon Córdoba, uno de los goleadores del Krasnodar de Rusia.

Córdoba, de 32 años, se formó en “La Cantera de Héroes” y debutó con el Envigado el 8 de octubre de 2010 como futbolista profesional. Desde entonces, tuvo experiencias en el fútbol de México, España, Alemania y Rusia, hasta que cumplió el sueño de llegar a la Selección Colombia, con la que espera estar en el Mundial.

El goleador no olvida sus raíces. Cada que viene a Medellín visita el club donde se formó.

Momento en que Jhon Córdoba y Mateus Uribe reciben homenaje en Envigado. FOTO WILSON DÍAZ
Momento en que Jhon Córdoba y Mateus Uribe reciben homenaje en Envigado. FOTO WILSON DÍAZ

Lo mismo suelen hacer Quintero y futbolistas como el volante de Nacional Mateus Uribe. El mediocampista de 34 años, que fue pieza clave para que el elenco verdolaga consiguiera el título de Copa BetPlay, también estuvo presente en el encuentro.

Desde el año pasado, cuando aún jugaba en Oriente Medio, Uribe dijo que en el fútbol colombiano solo jugaría en Nacional, a donde llegó en enero de este año, y en el Envigado, el club donde se formó y debutó en el balompié criollo el 5 de febrero del 2012.

Por eso, en el entretiempo del partido amistoso entre los canteranos y la “Selección Antioquia”, la organización liderada por el empresario Andrés Montoya , les hizo un homenaje a Uribe y Córdoba: ambos recibieron una camiseta con los colores de la Selección Colombia como manera de reconocer que, por un lado, uno ya participó en un Mundial –Uribe–, mientras que el otro se perfila como candidato para hacerlo el próximo año.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, estaba invitado, pero no llegó al evento. Su ausencia se confirmó poco tiempo antes de que iniciara el evento. Tampoco llegaron Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Santiago Arias ni David Ospina, quienes eran los grandes atractivos de un evento.

Jhon Córdoba, entre los más buscados por los niños. FOTO WILSON DÍAZ
Jhon Córdoba, entre los más buscados por los niños. FOTO WILSON DÍAZ

¿Quiénes llegaron al encuentro?

A pesar de la ausencia de varias figuras, algunos de los cuales se formaron en “La Cantera de Héroes”, como James, el encuentro se disputó con la presencia de otros jugadores que se han destacado en el fútbol colombiano.

El exvolante colombiano Fredy Guarín, el volante del Medellín Diego Moreno, el jugador de Atlético Nacional Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona, Yeison Guzmán, Andrés Cadavid, Alexis Zapata, Daniel Londoño, Andrés Téllez, entre otros.

Sebastián Villa, quien este año fue figura de Independiente Rivadavia de Argentina en el título de Copa Argentina que consiguieron –fue elegido el mejor jugador del partido–, también estuvo presente en el encuentro. También asistió al Polideportivo Sur el técnico antioqueño Luis Fernando Montoya, que también estuvo en el Atanasio en la final de la Copa Betplay entre Medellín y Nacional. Fue uno de los afectados por las peleas.

El profesor Luis Fernando Montoya, invitado especial en Envigado. FOTO WILSON DÍAZ
El profesor Luis Fernando Montoya, invitado especial en Envigado. FOTO WILSON DÍAZ

Un espectáculo que cautivó

Después de que les entregaron las camisetas, los futbolistas posaron con menores de edad que entraron hasta la cancha del Poli para tomarse fotos con ellos. La atención no solo estuvo concentrada en los premiados. También se la llevó Freddy Guarín, así como Edwin Cardona, que juega en Nacional.

El encuentro fue entretenido. Quienes asistieron al estadio disfrutaron del buen espectáculo. El juego terminó con una contundente victoria 7-3 del elenco conformado por canteranos. Al final, el fútbol envigadeño reunió a todas sus figuras, aunque no llegaron todos los que se esperaban.

