Envigado vibró con la presencia de Jhon Córdoba y otros canteranos en el Polideportivo Sur

Hubo mucha expectativa. Se esperaba la presencia de figuras como Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Santiago Arias, David Ospina, entre otros. No llegaron todos al Polideportivo Sur para la segunda edición del Día del Fútbol Envigadeño, que se realizó este viernes. Tampoco arribó el lateral izquierdo Frank Fabra, quien recién terminó su vínculo con Boca Juniors de Argentina tras una década. Sin embargo, sí estuvo en la cancha del Polideportivo el delantero chocoano Jhon Córdoba, uno de los goleadores del Krasnodar de Rusia.
Córdoba, de 32 años, se formó en “La Cantera de Héroes” y debutó con el Envigado el 8 de octubre de 2010 como futbolista profesional. Desde entonces, tuvo experiencias en el fútbol de México, España, Alemania y Rusia, hasta que cumplió el sueño de llegar a la Selección Colombia, con la que espera estar en el Mundial.
El goleador no olvida sus raíces. Cada que viene a Medellín visita el club donde se formó.