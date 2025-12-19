“Tiene la cabeza para jugar en Boca”: Javier Gandolfi sobre la llegada de Marino a Argentina

El futuro de Marino Hinestroza parece estar definido en el fútbol argentino. El extremo de 23 años se encuentra en negociaciones avanzadas para vincularse a Boca Juniors de cara a la temporada 2026.
Aunque falta la formalidad del anuncio oficial, el futbolista vallecaucano ya se despidió de Atlético Nacional a través de sus redes sociales. Se estima que la transferencia podría rondar los 6 millones de dólares, de los cuales el 50% pertenecen al club antioqueño.
