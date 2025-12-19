“Tiene la cabeza para jugar en Boca”: Javier Gandolfi sobre la llegada de Marino a Argentina

El futuro de Marino Hinestroza parece estar definido en el fútbol argentino. El extremo de 23 años se encuentra en negociaciones avanzadas para vincularse a Boca Juniors de cara a la temporada 2026. Aunque falta la formalidad del anuncio oficial, el futbolista vallecaucano ya se despidió de Atlético Nacional a través de sus redes sociales. Se estima que la transferencia podría rondar los 6 millones de dólares, de los cuales el 50% pertenecen al club antioqueño. Lea también: No solo en Inglaterra, en Argentina también quieren fichar a Marino Hinestroza; este es su nuevo pretendiente

La llegada de Hinestroza al fútbol argentino recibió un apoyo fundamental. Ese aval de peso llegó desde el banquillo, pues Javier Gandolfi, quien dirigió a Marino en Atlético Nacional durante este 2025 habló sobre este fichaje. El técnico argentino aseguró en una entrevista para Radio Continental que el atacante posee el desequilibrio y la velocidad necesarios para triunfar en el exterior, destacando que es un tipo de jugador que se ha ido perdiendo en el fútbol mundial moderno. Para Gandolfi, Hinestroza “tiene la cabeza para jugar en Boca” y no le pesará la camiseta, comparando la presión del club argentino con la de Atlético Nacional. “Es totalmente desequilibrante y en el 1 contra 1 van a ver que tiene mucho más acierto que derrota”, señaló el estratega, vaticinando además un futuro cercano en la Selección Colombia para el jugador.