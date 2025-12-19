El reguetonero Riko ‘El Monumental’ pasa de los escenarios a los domicilios y asegura enfrentar una difícil situación en Medellín

Julián Martínez, más conocido en el reguetón como Riko ‘El Monumental’, asegura estar pasando por una difícil situación desde que se apartó por un tiempo de los escenarios. El cantante paisa contó a sus seguidores, a través de redes sociales, que ahora trabaja como domiciliario en las calles de Medellín. A este artista musical de 39 años lo recordamos por canciones como Feromonas, Una mirada, Déjala volar, entre otras.

Entérese: Exesposa de Daddy Yankee presentó una nueva demanda contra el cantante por $50 millones de dólares

Una de las razones por las que se vio en la obligación de tomar este empleo fue que no tomó buenas decisiones a nivel personal, económico y con su equipo de trabajo.

“Después de un evento de Negros y Blancos, en Pasto, todo cambió porque despedimos a todo el mundo, aunque no dejé de hacer música. Con Julio H creamos un álbum que se llama Diverso, pero después él tomó su propio camino y yo me quedé en el limbo”, explicó Riko, agregando que luego se fue a vivir a Europa como inmigrante y trabajó en cocina y pintura.