Diego Camargo entró al selecto grupo que conquistó la “trilogía” del ciclismo colombiano

Son pocos los corredores que han conseguido ganar las tres grandes carreras del calendario nacional: la Vuelta de la Juventud, la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN. Desde el pasado domingo, el boyacense Diego Andrés Camargo puede presumir de pertenecer a ese prestigioso clan.
El ciclista que nació hace 27 años en Tuta, Boyacá, que brilló en 2020 al conquistar en una misma temporada la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia, completó la trilogía en Cali, imponiéndose en la 65ª edición del Clásico con final en el Alto del Cristo Rey.
Camargo vivió un paso por Europa en el que no logró consolidarse como líder en el EF Education-EasyPost, cumpliendo sobre todo labores de gregario. Sin embargo, en su regreso a Colombia este año fue recibido con entusiasmo por el Team Medellín, escuadra dirigida por José Julián “Chivo” Velásquez y Luis Felipe Laverde. Allí encontró el ambiente propicio para recuperar confianza y evidenciar su talento, experiencia y hambre de triunfo.