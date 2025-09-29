Diego Camargo entró al selecto grupo que conquistó la “trilogía” del ciclismo colombiano

Son pocos los corredores que han conseguido ganar las tres grandes carreras del calendario nacional: la Vuelta de la Juventud, la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN. Desde el pasado domingo, el boyacense Diego Andrés Camargo puede presumir de pertenecer a ese prestigioso clan. Lea aquí: Diego Camargo, del Team Medellín, sufrió para quedarse con el título del Clásico RCN; Wilson peña ganó la novena etapa en Cali El ciclista que nació hace 27 años en Tuta, Boyacá, que brilló en 2020 al conquistar en una misma temporada la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia, completó la trilogía en Cali, imponiéndose en la 65ª edición del Clásico con final en el Alto del Cristo Rey. Camargo vivió un paso por Europa en el que no logró consolidarse como líder en el EF Education-EasyPost, cumpliendo sobre todo labores de gregario. Sin embargo, en su regreso a Colombia este año fue recibido con entusiasmo por el Team Medellín, escuadra dirigida por José Julián “Chivo” Velásquez y Luis Felipe Laverde. Allí encontró el ambiente propicio para recuperar confianza y evidenciar su talento, experiencia y hambre de triunfo.

El equipo paisa se ha consolidado como plataforma de doble vía: una vitrina para proyectar corredores al ciclismo internacional, y al mismo tiempo un refugio competitivo para quienes regresan tras experiencias en Europa, como sucedió también con Miguel Ángel López. En ese entorno, Camargo resurgió y acaba de lograr uno de sus anhelos. “Es un sentimiento de alegría, algo bonito, porque era algo que venía persiguiendo hace muchos años. Fue el Clásico mi primera carrera grande que pude correr en el país en 2018, cuando lo ganamos con Álex Cano, entonces esta vez me da mucha alegría de poder levantar los brazos en señal de triunfo. Estoy muy agradecido con Dios y con cada uno de nuestros patrocinadores”, comentó Camargo, quien se apoderó del liderato de la prueba tras un sorpresivo ataque a unos 70 kilómetros de la meta en Manizales, en la sexta fracción, en la que venció, y en la que se escaló al Alto de El Sifón a 4.100 metros sobre el nivel del mar.

Campeones de Vuelta juvenil, Vuelta a Colombia y Clásico RCN