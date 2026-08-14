“Primero está lo primero”: Diego Camargo, luego de ganar un nuevo título de la Vuelta a Colombia tras el terremoto

La sensación del nuevo título de la Vuelta a Colombia logrado por Diego Andrés Camargo es casi parecida a la de hace seis años, cuando reinó por primera vez en la carrera más importante del país, aunque ahora, como entonces, sin la fiesta merecida después de su imponente andar. Pero lo entiende. El 22 de noviembre de 2020, el boyacense, que en ese momento representaba al Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas, se convirtió en uno de los mejores corredores criollos del momento. A sus 22 años, consiguió en una misma temporada ganar la Vuelta a Colombia y la Vuelta de la Juventud. Pero aquel triunfo en el giro nacional también estuvo rodeado de zozobra e incertidumbre, una situación similar a la que acaba de vivir en la reciente edición, que terminó anticipadamente debido al terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto y que obligó a ponerle punto final a la carrera antes de lo pactado. Lea: Terremoto obligó a terminar la Vuelta a Colombia-2026 En 2020, la competencia estaba programada para disputarse en agosto. Sin embargo, la emergencia sanitaria provocada por el covid-19 obligó a trasladarla de fecha y a celebrarla bajo estrictas medidas de seguridad. Ciclistas, entrenadores, mecánicos y jueces permanecieron aislados en burbujas grupales, mientras que en las zonas de salida y llegada de cada etapa no se permitía la presencia masiva de aficionados para garantizar el distanciamiento social. Ahora, como aquella vez, Diego, en representación del Team Medellín-EPM, volvió a ganar sin los vítores anhelados, pero consciente de que terminar la carrera, después de cinco jornadas de las nueve programadas, fue una decisión acertada para evitar que la caravana ciclística interfiriera en corredores viales estratégicos para la movilidad y la atención de la emergencia ocasionada por el sismo. En Jericó, Antioquia, donde se había desplazado el pelotón luego de la cancelación de la sexta jornada, que debía partir de Manizales, Camargo se enteró horas después de que era el nuevo campeón de la Vuelta a Colombia, tras la decisión de la Federación Colombiana de Ciclismo de dar por terminado el certamen. Camargo, con gran superioridad sobre sus rivales, había ganado la quinta fracción, con llegada en el Alto de El Sifón, a unos 4.100 metros sobre el nivel del mar. Allí, además, asumió el liderato, relevando de esa posición de privilegio a su compañero Wílmar Paredes, quien había ganado las cuatro jornadas anteriores.

Recuerde: Diego Camargo, del Team Medellín, conquista el Alto del Sifón y se viste de líder en la Vuelta a Colombia Con la Vuelta dada por terminada, Camargo quedó al frente de la clasificación general con un tiempo de 21 horas, 28 minutos y 8 segundos. Lo acompañaron en el podio el bogotano Javier Jamaica (NU Colombia), a 38 segundos, y el boyacense Édgar Andrés Pinzón (Team Sistecrédito), a 1 minuto y 4 segundos.

Con sentimientos encontrados

“2020 también fue atípico. Este año vuelve a pasar, pero uno nunca sabe cuándo van a pasar las cosas. Uno nunca está preparado para saber qué va a pasar mañana. Así se da el destino y no podemos hacer nada, no podemos cambiar la historia”, indicó el nuevo campeón de la Vuelta. “Sí, han pasado seis años, pero la ilusión sigue cada día, trabajando por los sueños, siempre dando lo mejor y luchando hasta el final”, agregó Camargo sobre su deseo de continuar ganando. En los últimos dos años había sido subcampeón de la Vuelta a Colombia, escoltando al cundinamarqués Rodrigo Contreras (NU Colombia), quien esta vez no pudo seguir su fuerte ritmo después de la exigente jornada rumbo a El Sifón, que incluyó previamente el ascenso al Alto de Murillo, a 2.905 metros sobre el nivel del mar, y posteriormente el Alto Ventanas, a 3.924 metros. “Estábamos preparados para afrontar esta decisión de la mejor manera. Sabíamos que podía terminar, pero también había la ilusión de que siguiera. Pero apoyamos la decisión”. Camargo, de 28 años, también envió un mensaje a los damnificados por el terremoto. “Que sigan luchando, que no pierdan las esperanzas, que el de arriba nunca abandona a nadie. Le dedico esta victoria a todos los que están ayudando en este momento difícil, a los socorristas que están allí luchando en medio de las ruinas. También a todas las víctimas de este terremoto y a todos los compañeros del Team Medellín, a toda mi familia, porque siempre han confiado en mí”.

Frente a la competencia

Diego expresó que desde comienzo de año uno de los objetivos su equipo, dirigido por José Julián Velásquez, era ganar la Vuelta a Colombia. “En lo personal, me siento muy contento de volver a triunfar. Desde el primer día sabíamos que veníamos decididos a darlo todo, disfrutando. Pero nadie imaginaba lo que se iba a presentar”. El campeón señaló que la exhibición que mostró el Team Medellín-EPM no fue producto de la casualidad, sino del trabajo realizado desde principio de temporada con el propósito de volver a dominar en el pedalismo nacional. “Se hizo un gran trabajo, carreras por fuera del país... Todos se prepararon de la mejor forma, llegamos en excelente forma, como se vio los primeros días, todos aportando para Paredes, y en la quinta fracción todos dieron lo mejor para conseguir este título. No era como quisiéramos que terminara así, pero primero está lo primero”. Le puede interesar: El sufrimiento del histórico ciclista Álvaro “El Cometa” Mejía tras el terremoto que tumbó su casa en Risaralda: “Necesitamos ayuda de la Alcaldía” En la presente temporada, Camargo ya fue tercero en la Vuelta al Tolima y en el Tour of the Gila, en Estados Unidos; además, terminó subcampeón del Tour de Beauce, en Canadá. “Me da mucha alegría volver a ganar la Vuelta a Colombia. Es algo muy representativo para mí. Me motiva cada día a seguir mejorando, a luchar por mis sueños”, finalizó el boyacense, que tras dirigirse este viernes entrenando desde Jericó a Medellín con el resto de compañeros, se alistará ahora para competir en la Vuelta Ciclística de Santa Catarina, en Brasil, carrera que ganó el año pasado y que se disputará entre el 1° y el 7 de septiembre. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: