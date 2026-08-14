“Primero está lo primero”: Diego Camargo, luego de ganar un nuevo título de la Vuelta a Colombia tras el terremoto

La sensación del nuevo título de la Vuelta a Colombia logrado por Diego Andrés Camargo es casi parecida a la de hace seis años, cuando reinó por primera vez en la carrera más importante del país, aunque ahora, como entonces, sin la fiesta merecida después de su imponente andar. Pero lo entiende.
El 22 de noviembre de 2020, el boyacense, que en ese momento representaba al Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas, se convirtió en uno de los mejores corredores criollos del momento. A sus 22 años, consiguió en una misma temporada ganar la Vuelta a Colombia y la Vuelta de la Juventud.
Pero aquel triunfo en el giro nacional también estuvo rodeado de zozobra e incertidumbre, una situación similar a la que acaba de vivir en la reciente edición, que terminó anticipadamente debido al terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto y que obligó a ponerle punto final a la carrera antes de lo pactado.
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En 2020, la competencia estaba programada para disputarse en agosto. Sin embargo, la emergencia sanitaria provocada por el covid-19 obligó a trasladarla de fecha y a celebrarla bajo estrictas medidas de seguridad. Ciclistas, entrenadores, mecánicos y jueces permanecieron aislados en burbujas grupales, mientras que en las zonas de salida y llegada de cada etapa no se permitía la presencia masiva de aficionados para garantizar el distanciamiento social.
Ahora, como aquella vez, Diego, en representación del Team Medellín-EPM, volvió a ganar sin los vítores anhelados, pero consciente de que terminar la carrera, después de cinco jornadas de las nueve programadas, fue una decisión acertada para evitar que la caravana ciclística interfiriera en corredores viales estratégicos para la movilidad y la atención de la emergencia ocasionada por el sismo.
En Jericó, Antioquia, donde se había desplazado el pelotón luego de la cancelación de la sexta jornada, que debía partir de Manizales, Camargo se enteró horas después de que era el nuevo campeón de la Vuelta a Colombia, tras la decisión de la Federación Colombiana de Ciclismo de dar por terminado el certamen.
Camargo, con gran superioridad sobre sus rivales, había ganado la quinta fracción, con llegada en el Alto de El Sifón, a unos 4.100 metros sobre el nivel del mar. Allí, además, asumió el liderato, relevando de esa posición de privilegio a su compañero Wílmar Paredes, quien había ganado las cuatro jornadas anteriores.