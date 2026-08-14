¿Debe seguir pagando el arriendo tras el terremoto? Fedelonjas aclara qué pasa con los contratos

El terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto dejó viviendas afectadas y abrió una serie de dudas entre propietarios y arrendatarios: ¿qué pasa con el contrato si el inmueble quedó inhabitable?, ¿se debe seguir pagando el arriendo?, ¿puede aumentar el canon por la emergencia? La Federacion Colombiana de Lonjas de propiedad Raiz, Fedelonjas, explicó cómo deben actuar las partes y recordó las reglas de la Ley 820 de 2003 y el Código Civil.
El gremio señaló que el tratamiento de cada contrato depende de la gravedad de los daños y de si la vivienda continúa siendo segura y apta para ser habitada.
“Después de un evento sísmico como el ocurrido el pasado lunes, la prioridad es verificar las condiciones de seguridad y habitabilidad de cada inmueble”, explicó Mario Ramírez, presidente ejecutivo de Fedelonjas.
Le puede interesar: ¿Qué hacer si un terremoto daña una vivienda que todavía está pagando al banco?