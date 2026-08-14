¡Ojo! Estas son las oficinas de Colpensiones que siguen cerradas tras el terremoto

El terremoto del 10 de agosto llevó a Colpensiones a suspender la atención presencial en 20 puntos de atención ubicados en cuatro regionales. Cuatro días después, 15 oficinas continúan cerradas mientras se realizan revisiones técnicas y estructurales de las instalaciones.

La medida se mantiene en ciudades de las regiones afectadas por el sismo, donde se han reportado afectaciones en edificaciones después del movimiento telúrico. Los puntos de atención que permanecen cerrados están distribuidos en nueve ciudades: Armenia, Pereira, Manizales, Cali, Buenaventura, Buga, Popayán, Ibagué y Quibdó.

Entérese: Abecé jurídico sobre quién responde por los daños en viviendas tras el terremoto

La entidad pidió a las personas que necesitan realizar trámites en estas ciudades no acudir a las oficinas mientras permanezcan cerradas. La reapertura dependerá de los resultados de las evaluaciones de cada sede.