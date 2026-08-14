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¡Ojo! Estas son las oficinas de Colpensiones que siguen cerradas tras el terremoto

Palmira, Tuluá, Ipiales, Tumaco y Pasto ya tienen habilitada nuevamente la atención presencial de Colpensiones, pero 15 oficinas permanecen cerradas por las afectaciones tras el terremoto.

  • Colpensiones mantiene cerradas 15 oficinas en nueve ciudades mientras avanzan las evaluaciones de infraestructura tras el terremoto del 10 de agosto. Foto: El Colombiano / AFP
    Colpensiones mantiene cerradas 15 oficinas en nueve ciudades mientras avanzan las evaluaciones de infraestructura tras el terremoto del 10 de agosto. Foto: El Colombiano / AFP
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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El terremoto del 10 de agosto llevó a Colpensiones a suspender la atención presencial en 20 puntos de atención ubicados en cuatro regionales. Cuatro días después, 15 oficinas continúan cerradas mientras se realizan revisiones técnicas y estructurales de las instalaciones.

La medida se mantiene en ciudades de las regiones afectadas por el sismo, donde se han reportado afectaciones en edificaciones después del movimiento telúrico. Los puntos de atención que permanecen cerrados están distribuidos en nueve ciudades: Armenia, Pereira, Manizales, Cali, Buenaventura, Buga, Popayán, Ibagué y Quibdó.

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La entidad pidió a las personas que necesitan realizar trámites en estas ciudades no acudir a las oficinas mientras permanezcan cerradas. La reapertura dependerá de los resultados de las evaluaciones de cada sede.

Cinco oficinas de Colpensiones ya reabrieron tras el terremoto

Colpensiones también informó que cinco Puntos de Atención ya fueron revisados y reabiertos. Se trata de las oficinas ubicadas en Palmira, Tuluá, Ipiales, Tumaco y Pasto.

Los usuarios de las ciudades donde continúa la suspensión pueden utilizar los canales no presenciales de Colpensiones a través del número nacional 018000 410 909, la línea de Bogotá (601) 489 0909, el canal desde celulares #238, WhatsApp en el número 3169459307 y en la sede electrónica de Colpensiones.

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Mientras avanzan las inspecciones, Colpensiones mantiene habilitada la atención no presencial. Su contact center recibe en promedio 20.000 llamadas diarias, mientras que el servicio de WhatsApp permite hasta 1.000 comunicaciones simultáneas entre chats y llamadas. El portal web registra cerca de 70.000 visitas cada día.

Por ahora, se mantienen las revisiones de las 15 oficinas y recomienda utilizar los canales alternativos hasta que cada sede pueda determinar si está en condiciones de volver a recibir público.

Siga leyendo: Un último abrazo bajo los escombros: los cuerpos de Kevin, Yazmín y su bebé fueron encontrados tras el terremoto en Cali

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué oficinas de Colpensiones ya reabrieron después del sismo del 10 de agosto?
Colpensiones reactivó la atención presencial en los puntos de Palmira, Tuluá, Ipiales, Tumaco y Pasto, después de realizar evaluaciones de infraestructura.
¿Qué oficinas de Colpensiones permanecen cerradas por el sismo?
Continúan cerradas las sedes de Armenia, Pereira, Manizales, Cali, Buenaventura, Buga, Popayán, Ibagué y Quibdó, mientras avanzan las revisiones técnicas y estructurales. La entidad había cerrado inicialmente 20 puntos y señala que 15 permanecen bajo evaluación.
¿Cuál es el número de WhatsApp de Colpensiones para hacer consultas?
El número de WhatsApp habilitado por Colpensiones es 316 945 9307. El servicio permite atención mediante chat y llamadas.

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