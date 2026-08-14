Hay 95% de probabilidad de un fenómeno de El Niño “muy fuerte” entre octubre y diciembre

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, publicó su evaluación de agosto sobre El Niño y las cifras son contundentes. Existe una probabilidad del 95% de que el fenómeno alcance una magnitud muy fuerte entre octubre y diciembre de este año.
En el reporte hay otro dato que llama más la atención, la NOAA calcula un 69% de probabilidad de que este episodio supere en intensidad a todos los registrados desde 1950, incluidos los eventos extraordinarios de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.
La entidad también proyecta más del 90% de probabilidad de que la fase “muy fuerte” se extienda durante el otoño y el invierno del hemisferio norte, es decir, durante la primavera y el verano colombianos, entre finales de 2026 y comienzos de 2027.
Cabe aclarar que un evento de esta magnitud no garantiza automáticamente los efectos típicos de El Niño, como sequías o lluvias intensas en distintas regiones, pero sí eleva de forma importante la probabilidad de que ocurran, según las perspectivas estacionales del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos.
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