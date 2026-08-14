Hay 95% de probabilidad de un fenómeno de El Niño “muy fuerte” entre octubre y diciembre

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, publicó su evaluación de agosto sobre El Niño y las cifras son contundentes. Existe una probabilidad del 95% de que el fenómeno alcance una magnitud muy fuerte entre octubre y diciembre de este año. En el reporte hay otro dato que llama más la atención, la NOAA calcula un 69% de probabilidad de que este episodio supere en intensidad a todos los registrados desde 1950, incluidos los eventos extraordinarios de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016. La entidad también proyecta más del 90% de probabilidad de que la fase “muy fuerte” se extienda durante el otoño y el invierno del hemisferio norte, es decir, durante la primavera y el verano colombianos, entre finales de 2026 y comienzos de 2027. Cabe aclarar que un evento de esta magnitud no garantiza automáticamente los efectos típicos de El Niño, como sequías o lluvias intensas en distintas regiones, pero sí eleva de forma importante la probabilidad de que ocurran, según las perspectivas estacionales del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos. Siga leyendo: ¡Prepárese! El Niño podría ser “muy fuerte” y extenderse hasta inicios de 2027, advierte el Ideam

El Pacífico se calienta a un ritmo que obligó a la NOAA a cambiar su escala

Bajo la superficie del océano Pacífico se está formando una masa de agua caliente tan grande que la NOAA tuvo que ampliar el límite de uno de sus gráficos más usados, el que mide las anomalías de temperatura en los primeros 300 metros de profundidad. Ahora ese gráfico sube hasta 8 grados centígrados. Ese calor acumulado bajo el agua importa porque es el que alimentará el calentamiento en la superficie durante los próximos meses. Entre más caliente esté el fondo, más fuerte será el fenómeno cuando termine de aflorar. Los meteorólogos miden El Niño principalmente en una franja del Pacífico central llamada Niño 3.4. La semana pasada, esa zona registró una anomalía de temperatura de 1,8 grados por encima de lo normal, apenas 0,2 grados por debajo del umbral de 2 grados que marca el ingreso a la categoría “muy fuerte”. El aumento fue rápido, ya que el 29 de julio la anomalía estaba en 1,5 grados, en el rango de un evento fuerte. En una sola semana subió 0,3 grados adicionales. Frente a la costa de Perú, en la región conocida como Niño 1+2, el salto fue todavía mayor, ahí la anomalía ya llegó a 3,3 grados, un valor que los científicos califican de excepcional. Los expertos esperan que en los próximos días un pulso de humedad y viento que se desplaza por el Pacífico, conocido como Oscilación de Madden-Julian, empuje el calentamiento y haga que El Niño cruce pronto la barrera de los 2 grados. Las anomalías absolutas, que incluyen el calor del fondo oceánico, ya llegaron incluso a 2,6 grados.

Colombia, en la mira: el riesgo para el agua y la energía

Para Colombia, El Niño de esta magnitud golpea directamente dos sectores sensibles: la disponibilidad de agua y la generación de energía, que en el país depende en buena parte de las hidroeléctricas. Sergio Cabrales, profesor y consultor del sector minero-energético, asegura: “El Niño se está fortaleciendo y existe una probabilidad superior al 90% de que alcance una intensidad muy fuerte durante octubre, noviembre y diciembre de 2026”. Cabrales explica que, además, hay un 69% de probabilidad de que el evento alcance una intensidad histórica, medida con un indicador llamado RONI, que compara la temperatura del Pacífico en un trimestre con el promedio de los últimos 30 años. Un RONI de 2,5 grados o más significaría que este es el episodio más fuerte desde que existen registros. “El fortalecimiento del fenómeno representa un factor de riesgo para la disponibilidad hídrica y la generación hidroeléctrica, especialmente durante los meses de mayor intensidad previstos para finales de 2026 y comienzos de 2027”, advierte Cabrales. Por su lado, Diego Restrepo, ingeniero civil con maestría en gestión de riesgo por inundaciones, coincide en la magnitud del fenómeno. “El fenómeno de El Niño, que ya está aquí, alcanzará su pico en noviembre, poniendo en riesgo la seguridad energética y alimentaria del país”, señala. Para Restrepo, se trata de “un evento histórico, mucho más intenso que otros eventos de variabilidad climática que han ocurrido en el último siglo”. Entérese: EPM corre para subir sus embalses antes de que llegue el fenómeno de El Niño Ricardo Sierra, líder de la generadora de energía Celsia, precisa que, si llega a presentarse una restricción en el suministro eléctrico, el problema no se resuelve en uno o dos meses, porque fortalecer el sistema eléctrico toma tiempo. Sierra recordó que Colombia ya vivió una situación parecida hace cerca de 30 años, durante la década de los noventa. En esa época, el cargo por confiabilidad, un mecanismo que obliga a las plantas de energía a garantizar respaldo en épocas de alta demanda, resultó clave para sostener el sistema. El líder de Celsia también advirtió que el próximo Gobierno deberá enfrentar los desafíos que deja el sector eléctrico y aseguró que los niveles de calentamiento actuales duplican el máximo registrado en fenómenos de El Niño anteriores. A su vez, María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval y de la Junta Directiva de Promigas, plantea que la actual emergencia económica declarada tras el terremoto que sacudió a Colombia, sumada a una eventual emergencia por El Niño, podría aprovecharse para destrabar proyectos energéticos que hoy están frenados.

¿Cuánto va a durar El Niño?