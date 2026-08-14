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Otro futbolista se suma a las ayudas humanitarias: Carlos Cuesta envía 70 toneladas al Chocó

El defensor colombiano, Carlos Cuesta, envió 70 toneladas de ayuda humanitaria a su región.

  • Carlos Cuesta envió ayuda humanitaria al Chocó. FOTO: GETTY
    Carlos Cuesta envió ayuda humanitaria al Chocó. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa, futbolista nacido en Quibdó, Chocó, hace 27 años, también se solidarizó con la tragedia sufrida en Colombia a costa del terremoto del 10 de agosto. El defensor central con actualidad en el Vasco da Gama de Brasil y constantemente convocado a la selección nacional, le dio constante visibilización a la situación por medio de historias de Instagram, allí está reposteando información valiosa, principalmente de su tierra.

Ante esto, Cuesta ayuda a través de su fundación, la Fundación Carlos Cuesta, la cual se encarga de apoyar niños y jóvenes talentosos en el fútbol chocoano; sin embargo, esta vez su papel pasa por lo social. Carlos no hizo parte del equipo que jugó por parte del “Gigante da Colina” el pasado jueves 13 de agosto por Copa Sudamericana ante Olimpia en Río de Janeiro.

La ausencia en el compromiso internacional de su club ayudó a Cuesta para estar más presente desde Brasil en su pueblo. Por eso, ese mismo jueves en horas de la tarde, se dio a conocer que el zaguero mandó a Chocó 70 toneladas de ayuda humanitaria; 20 fueron enviadas en avión y 50 por tierra, según informa Felipe Sierra.

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En uno de los lugares más afectados, Condoto, es donde se ubica la fundación del futbolista. Se espera mucho apoyo en los lugares más alejados, ya que la mayoría de ayudas llegan a Quibdó y también hay otros territorios afectados en todo el departamento chocoano. Cuesta se suma a Jhon Arias y Jhon Córdoba en las ayudas a esta región.

Lea también: Jugadores del fútbol colombiano se siguen sumando a las campañas de donación para los damnificados del terremoto

¿Cuánta ayuda humanitaria envió Carlos Cuesta al Chocó tras el terremoto?
Carlos Cuesta envió 70 toneladas de ayuda humanitaria al Chocó después del terremoto del 10 de agosto.
¿Cómo fueron transportadas las 70 toneladas de ayuda que envió Carlos Cuesta?
La ayuda fue trasladada por dos vías: 20 toneladas fueron enviadas en avión y 50 toneladas por tierra, según la información citada en la noticia.
¿Qué hace la Fundación Carlos Cuesta en el Chocó?
La Fundación Carlos Cuesta apoya a niños y jóvenes talentosos en el fútbol chocoano. En esta emergencia, su labor pasó del ámbito deportivo a la atención social de las comunidades afectadas.

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