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Video | Ciclista cayó por un barranco en la carrera Milán-San Remo en Italia

Debora Silvestri sufrió una grave caída y está recibiendo atención médica. La polaca Kasia Niewiadoma, ganadora del Tour de Francia en 2024, también se vio implicada en la caída.

  • Momentos de tensión se vivieron en el descenso de la Cipressa tras la aparatosa caída de la italiana Debora Silvestri, quien debió ser evacuada de urgencia. FOTO CAPTURA VIDEO
    Momentos de tensión se vivieron en el descenso de la Cipressa tras la aparatosa caída de la italiana Debora Silvestri, quien debió ser evacuada de urgencia. FOTO CAPTURA VIDEO
Agencia AFP
hace 2 horas
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La belga Lotte Kopecky conquistó este sábado la clásica Milán-San Remo femenina, marcada por una caída terrible en el descenso de la Cipressa, a 18 km de meta.

El accidente, a alta velocidad, provocó un duro golpe a la italiana del equipo Laboral Kutxa, Debora Silvestri, quien salió volando por encima del quitamiedos para aterrizar en un camino asfaltado en la parte de debajo. “Debora Silvestri sufrió una caída durante el descenso de la Cipressa. Está consciente y de camino al hospital para recibir atención médica. Facilitaremos más información sobre su estado en las próximas horas”, indicó su equipo.

La polaca Kasia Niewiadoma, ganadora del Tour de Francia en 2024, también se vio implicada en la caída.

Esa caída múltiple ocurrió en la bajada de la Cipressa, que es, junto al Poggio, una de las dos subidas míticas de los 25 últimos kilómetros de la carrera que sigue el mismo recorrido que los hombres.

Kopecky (SD Worx) fue la ganadora en Vía Roma al imponerse al esprint a un grupo de cinco corredoras que se habían escapado a un kilómetro de la cima del Poggio.

Siga leyendo: ¡Oros para Colombia! Salomé Vargas y Juan Esteban Sánchez dominaron el Panamericano de ruta juvenil

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