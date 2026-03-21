Video | Ciclista cayó por un barranco en la carrera Milán-San Remo en Italia

La belga Lotte Kopecky conquistó este sábado la clásica Milán-San Remo femenina, marcada por una caída terrible en el descenso de la Cipressa, a 18 km de meta.

El accidente, a alta velocidad, provocó un duro golpe a la italiana del equipo Laboral Kutxa, Debora Silvestri, quien salió volando por encima del quitamiedos para aterrizar en un camino asfaltado en la parte de debajo. “Debora Silvestri sufrió una caída durante el descenso de la Cipressa. Está consciente y de camino al hospital para recibir atención médica. Facilitaremos más información sobre su estado en las próximas horas”, indicó su equipo.