Colombia terminó en el podio de los Juegos Panamericanos Junior-2025

Colombia “tiene nueva generación de oro” en el deporte, la cual requiere seguir siendo pulida y arropada para contar con ella mayores gestas ante la élite atlética internacional. Así lo publicó este sábado el Comité Olímpico Colombiano, al resaltar que la delegación nacional que estuvo en los segundos Juegos Panamericanos Junior con sede en Asunción, Paraguay, finalmente cerró el certamen en la tercera posición del medallero general. “Gracias por su esfuerzo, pasión y entrega”, escribió el COC en sus redes sociales.

Con la presencia de 211 atletas, el representativo criollo sumó 115 preseas, 48 de oro, 27 de plata y 40 de bronce. Hasta faltando tres jornadas para terminar la competencia que reunió a las futuras estrellas del área continenal, Colombia mantuvo un gran mano a mano con Estados Unidos por el segundo lugar, el cual finalmente ocupó el país norteamericano con 54 preseas doradas, 43 plateadas y 45 de bronce. Brasil, que compitió con 345 atletas, se adueñó del primer lugar (70-50-55). En la cuarta posición se ubicó México (29-45-55).

Entre los últimos deportistas de Colombia que se destacaron están Keyhner Vera, gimnasta que logró medallas de oro en barra fija, barras paralelas y salto. Tambié acabó segundo por equipos.