Emiliana Arango y Valentina Mediorreal dan los dos primeros puntos a Colombia en la Billie Jean King Cup en Ibagué

Las tenistas nacionales Valentina Mediorreal y Emiliana Arango respondieron con triunfos a su condición de anfitrionas en la Billie Jean King Cup en Ibagué y ganaron sus respectivos compromisos en la serie ante Ecuador, para dejar a Colombia 2-0 adelante.

Valentina ganó en tres luchados sets, con parciales de 6-7, 6-1 y 6-4 ante Camila Romero, la número dos de Ecuador.

Tras perder el primer set, con parcial de 7-6, la colombiana trabajó más el tema de su concentración y, aprovechando su gran despliegue físico, logró ganar los dos siguientes para darle el primer punto de la serie al país.