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Emiliana Arango y Valentina Mediorreal dan los dos primeros puntos a Colombia en la Billie Jean King Cup en Ibagué

Ocho selecciones disputan la competencia en el complejo de raquetas de la capital tolimense.

  • Colombia se adelantó en la serie por la Billie Jean King Cup ante Ecuador, gracias a los triunfos de Valentina Mediorreal y Emiliana Arango. FOTO CORTESÍA FEDECOLTENIS
    Colombia se adelantó en la serie por la Billie Jean King Cup ante Ecuador, gracias a los triunfos de Valentina Mediorreal y Emiliana Arango. FOTO CORTESÍA FEDECOLTENIS
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Las tenistas nacionales Valentina Mediorreal y Emiliana Arango respondieron con triunfos a su condición de anfitrionas en la Billie Jean King Cup en Ibagué y ganaron sus respectivos compromisos en la serie ante Ecuador, para dejar a Colombia 2-0 adelante.

Valentina ganó en tres luchados sets, con parciales de 6-7, 6-1 y 6-4 ante Camila Romero, la número dos de Ecuador.

Tras perder el primer set, con parcial de 7-6, la colombiana trabajó más el tema de su concentración y, aprovechando su gran despliegue físico, logró ganar los dos siguientes para darle el primer punto de la serie al país.

Luego el turno era para Emiliana Arango quien respondió a su favoritismo quedándose con el juego en dos sets, con parciales de 6-0 y 6-1 ante Mell Reascos de Ecuador.

La antioqueña demostró por qué ha estado en el top-100 de la WTA y con un juego sólido y agresivo se quedó con la victoria permitiendo solo un punto a su rival.

Ahora el país busca el tercer punto, con la dupla integrada por Camila Torres y María Paulina Pérez quienes en dobles se miden a Camila Romero y Mell Reascos.

El juego se cumple en el complejo de raquetas de Ibagué.

Hay que recordar que, el torneo se disputará bajo el formato de round robin, con dos partidos de sencillos y uno de dobles por confrontación. Los dos mejores equipos avanzarán a los Play-Offs del Grupo Mundial I, mientras que los dos últimos descenderán al Grupo II de la Zona Americana.

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