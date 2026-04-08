Comienza construcción de paso a desnivel en punto crítico de El Poblado: ojo a los cierres viales y rutas alternas

Con una inversión de más de $23.000 millones y con el fin de destrabar la movilidad en uno de los puntos más críticos y congestionados del Poblado, la Alcaldía de Medellín a través del Fonvalmed (Fondo de Valorización de Medellín) inició la construcción del paso a desnivel en la loma El Tesoro con la vía Linares.

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La obra, que se financia por medio de la contribución por valorización y el aporte económico de propietarios y habitantes del sector, contempla un puente vehicular, 674 metros de vía, 479 metros cuadrados de espacio público y 1.151 metros cuadrados de zonas verdes. El objetivo es que el flujo de vehículos y peatones sea más óptimo y seguro.

De acuerdo con la administración municipal, con la intervención se pretende dar solución a los represamientos habituales que se presentan justo en ese punto, donde pese a la señalización instalada los accidentes son recurrentes.

“Queremos contarles que esta es la obra número 23 y la última del Proyecto de Valorización de El Poblado, todo gracias al pago oportuno de la contribución de valorización por parte de los ciudadanos. Seguimos cumpliendo con obras que mejoran la calidad de vida de la ciudad”, dijo la directora del Fondo de Valorización de Medellín, Angélica María Arias Loza.