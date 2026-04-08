Este miércoles, en una gala en el Museo Marítimo de Barcelona, en España, se dio a conocer el ganador del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana. Se trata de Samanta Schweblin, la escritora argentina autora de El buen mal, el libro de cuentos con el que se hizo al galardón de 1 millón de euros.

A cargo de la también escritora y presidenta del jurado, la española Rosa Montero, estuvo la lectura del acta en donde permanecía oculto el nombre del ganador de la primera edición de este premio.

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“Schweblin destaca por plasmar en un volumen de relatos nuevos mundos turbadores, fascinantes y complejos. La autora recorre magistralmente la frontera entre lo posible y lo imposible con una prosa hipnótica. Es un libro de belleza inquietante que sitúa la tradición del cuento en su punto más alto”, este fue el concepto del jurado que leyó Montero.

El grupo de escritores y expertos literarios a cargo de decidir el ganador estuvo conformado por Pilar Adón, Leila Guerriero, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Fernández Díaz, José Carlos Llop, Elmer Mendoza, Sergio Vila-Sanjuan y Jesús García Calero.

El Premio Aena de Narrativa, creado en 2026, busca reconocer los mejores libros publicados en español. Es el galardón literario en Hispanoamérica que otorga el cheque más grande a su ganador y también reconoce a sus finalistas con una suma de 30.000 euros.