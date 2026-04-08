hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Los 10 temas que revelan el delirio de Petro en X: Kirk, Mordisco, Uribe, BanRep y más sin ningún sustento

hace 1 hora

2026-04-08 17:49:22

En un solo mensaje del presidente Gustavo Petro en la red social X hay cuatro teorías de la conspiración, acusaciones sin fundamentos, amenazas y propuestas o anuncios irrealizables....