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Los 10 temas que revelan el delirio de Petro en X: Kirk, Mordisco, Uribe, BanRep y más sin ningún sustento

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En un solo mensaje del presidente Gustavo Petro en la red social X hay cuatro teorías de la conspiración, acusaciones sin fundamentos, amenazas y propuestas o anuncios irrealizables....

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