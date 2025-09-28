Diego Camargo, del Team Medellín, sufrió para quedarse con el título del Clásico RCN; Wilson peña ganó la novena etapa en Cali

La definición del campeón del Clásico RCN 2025 fue cerrada, apretada. Bajo los brazos del Cristo Rey de Cali, el ciclista Diego Camargo, del Team Medellín, sudó la gota fría para quedarse con la camiseta amarilla de líder de la general con la que inició la crono escalada de 12,5 kilómetros que inició desde afuera de la Unidad Deportiva Alberto Galindo.
El ciclista boyacense arrancó de últimas la prueba. Tenía a Wilson Peña, del Sistecrédito, respirándole en la nuca. Solo los separaban 39 segundos. Por eso Peña hizo su recorrido, que tuvo 7 kilómetros exigentes de subida, como enajenado. Firmó un gran tiempo: detuvo el cronómetro en 25 minutos y 29 segundos.