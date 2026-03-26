Carolina Munévar no se detiene: doble oro en Tailandia

Y saber que hace doce años por poco pierde la vida cuando una tractomula se atravesó en su camino cuando se movilizaba en su bicicleta al salir de clases de estudio.

En medio de sus grandes conquistas, la deportista aprovecha para dar mensajes que inspiran a otros a no dejar de luchar en medio de la adversidad. “Si decidimos avanzar, ahí ya ganamos”, es el corto pero potente mensaje que tiene ahora Carolina en su perfil de Instagram.

Con una exhibición de talento y resistencia en la primera parada del calendario internacional de 2026, la pedalista boyacense no solo conquistó dos medallas doradas, sino que se ratificó como una de las mejores exponentes del paraciclismo internacional en la actualidad. “Culturas nuevas, viaje largo y muchas anécdotas”, relató Carolina sobre esta experiencia donde su dominio técnico fue admirable.

En Tailandia, Carolina Munévar, como es su costumbre, no paró de sonreír. Abrazó un elefante, se deleitó probando un salteado de fideos con camarones y pollo, también tomó muchas fotos y grabó videos capturando la música y los bailes tradicionales del sudeste asiático. Pero lo mejor de su travesía ocurrió en el podio: la boyacense hizo sonar por partida doble el himno de Colombia en lo más alto de la Copa Mundo de Paraciclismo en Chiang Mai.

En ese accidente, la nacida en el municipio de Cucaíta perdió su pierna izquierda mas no sus sueños en el ciclismo.

La fortaleza física de Carolina es sorprendente. Ahora, con 30 años, acaba de firmar otra grata actuación en su carrera deportiva.

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El primer triunfo en Tailanda lo consiguió en la contrarreloj individual luego de recorrer 16.7 km con un tiempo de 31.57 minutos. “Estoy muy contenta por este gran resultado, agradezco a mi familia, a la Fundación Gero, a la Federación Colombiana de Ciclismo, al equipo Boyacá Avanza, al Ministerio del Deporte porque hacen parte de este proceso. Fue un día muy exigente en la contrarreloj individual, pero lo sacamos adelante con un muy buen resultado”, reseñó desde territorio asiático.

Su superioridad en el esfuerzo individual fue asombrosa. Después de rodar a una velocidad promedio de 31,35 kilómetros por hora, venció por 4.52 minutos a la brasileña Sabrina Custódia Da Silva, mientras que en el tercer lugar se ubicó Shashruti Vinayak Nakade, de India, a 11.25.

Luego, en la competencia de ruta, la corredora de Boyacá volvió a imponer su talento al dominar la prueba de principio a fin. “Nervios, adrenalina y energía en esta carrera”, comentó Carolina. “Agradecida con Dios por cuidar nuestro camino, a mi familia por apoyar esta locura y todos los que nos enviaron sus mensajes de apoyo y estuvieron atentos”, agregó la deportista, quien en esa prueba de fondo, que tuvo un alto nivel técnico como lo reseñó la Fedeciclismo, derrotó nuevamente a Da Silva, plata, y a Vinayak, bronce.

Con esta victoria, Munévar arrancó firme su ciclo a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

“Cuando se tiene una segunda oportunidad de vivir, hay que aprovecharla, no estancarse. Los sueños se pueden cumplir de otras maneras”, decía años atrás Carolina.

Hoy, con gran experiencia competitiva, no para de mostrar un rostro positivo.

“No pierdas la esperanza, los milagros ocurren todos los días”; esa es otra de las frases de Carolina en sus redes sociales, en las que aprovecha para recordarles a los conductores que tengan respeto con los ciclistas que van en carretera.

Con esa mentalidad de superarse siempre y luchar por lo que desea, Carolina se esfuerza para mantenerse fuerte y competitiva sobre la bicicleta. Ya estuvo en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro-2016, en los que obtuvo un destacado cuarto lugar en la contrarreloj individual; también en las justas de Tokio-2021, siendo octava en la persecución individual, misma posición que ocupó en dicha prueba en los Juegos de París-2024.

Entretanto, en agosto de 2025, la boyacense se adjudicó la medalla de plata, en ruta, durante el Mundial con sede en Ronse, Bélgica, resultado que, como los de Tailandia, le da a entender que va por buen camino por sus metas.

“Ella ama el ciclismo, y tiene un gran espíritu para salir adelante”, dijo con orgullo Orlando Munévar, el papá de Carolina, quien sigue brillando sobre la bicicleta y, de paso, se convierte en ejemplo de superación en el deporte.

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