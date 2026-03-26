Carolina Munévar no se detiene: doble oro en Tailandia

En Tailandia, Carolina Munévar, como es su costumbre, no paró de sonreír. Abrazó un elefante, se deleitó probando un salteado de fideos con camarones y pollo, también tomó muchas fotos y grabó videos capturando la música y los bailes tradicionales del sudeste asiático. Pero lo mejor de su travesía ocurrió en el podio: la boyacense hizo sonar por partida doble el himno de Colombia en lo más alto de la Copa Mundo de Paraciclismo en Chiang Mai.
Con una exhibición de talento y resistencia en la primera parada del calendario internacional de 2026, la pedalista boyacense no solo conquistó dos medallas doradas, sino que se ratificó como una de las mejores exponentes del paraciclismo internacional en la actualidad. “Culturas nuevas, viaje largo y muchas anécdotas”, relató Carolina sobre esta experiencia donde su dominio técnico fue admirable.
En medio de sus grandes conquistas, la deportista aprovecha para dar mensajes que inspiran a otros a no dejar de luchar en medio de la adversidad. “Si decidimos avanzar, ahí ya ganamos”, es el corto pero potente mensaje que tiene ahora Carolina en su perfil de Instagram.
Y saber que hace doce años por poco pierde la vida cuando una tractomula se atravesó en su camino cuando se movilizaba en su bicicleta al salir de clases de estudio.