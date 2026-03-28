Ecopetrol ocultó información a revisoría fiscal; no hubo auditoría a la gestión de Ricardo Roa

Lo que en principio era una lectura técnica de rutina en la asamblea general de accionistas de Ecopetrol, del 2026, terminó encendiendo las alarmas sobre la transparencia, gobernanza y confianza de la petrolera colombiana por la falta de acceso a información financiera y de gestión.
Incluso, analistas del sector no dudaron en calificar esta advertencia como inédita.
El revisor fiscal de Ecopetrol, Jesús Andrés Roa Pascual, designado por la firma Deloitte & Touche SAS, leyó este 27 de marzo ante los accionistas el informe de auditoría con fecha 3 de marzo de 2026.
En ese orden, el revisor fiscal dejó constancia que no tuvo acceso pleno a toda la información financiera y corporativa de la compañía, en particular aquella relacionada con el informe de gestión de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.