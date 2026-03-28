Cerraron vía en el Suroeste antioqueño por falla geológica de gran magnitud

Las autoridades del Departamento informaron este sábado que debido a una falla geológica de grandes proporciones se ordenó el cierre de la vía entre los municipios de Concordia y Betulia.

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El incidente fue confirmado por la Secretaría de Infraestructura de Antioquia hacia las 11:15 de la mañana de este sábado 28 de marzo.

Desde la entidad no solo se hizo un llamado a los habitantes y transeúntes a tomar precauciones, sino a utilizar vías alternas.