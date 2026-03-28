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Capturaron a dos presuntos responsables del secuestro y “paseo millonario” a Diana Ospina en Bogotá

Los hombres fueron capturados en la mañana de este sábado 28 de marzo. Habrían participado en la desaparición de la mujer el pasado 22 de febrero cuando abordó un taxi a las afueras de la discoteca Theatron, en Bogotá. El alcalde de la capital pidió que fueran enviados a la cárcel.

  • Diana Ospina estuvo desaparecida por casi 24 horas en Bogotá luego de abordar un taxi tras salir de una discoteca. Sus captores hicieron movimientos en sus cuentas bancarias mientras la tenían retenida. FOTO: Tomada de redes sociales
    Diana Ospina estuvo desaparecida por casi 24 horas en Bogotá luego de abordar un taxi tras salir de una discoteca. Sus captores hicieron movimientos en sus cuentas bancarias mientras la tenían retenida. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
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hace 2 horas
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Dos hombres implicados en la desaparición y secuestro de Diana Ospina, la mujer cuyo paradero tuvo en vilo a su familia y a las autoridades a finales de febrero en Bogotá, fueron capturados en la mañana de este sábado 28 de marzo.

Así lo confirmó el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, en un mensaje en su cuenta de X en el que indicó que durante los últimos 30 días, la Policía Metropolitana de Bogotá, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, “desarrolló una investigación estructurada con recursos del Gaula, Sipol y Sijin que llevó a la identificación e individualización de los capturados como responsables directos de este acto criminal”.

En contexto: Apareció con vida Diana Ospina en Bogotá: esto se sabe

Diana Ospina desapareció en la madrugada del domingo 22 de febrero tras salir de la discoteca Theatron, en la localidad de Chapinero, y apareció un día después, en la noche del lunes 23, tras llegar por sus propios medios al CAI Mirador, ubicado en el kilómetro 5 de la vía que comunica a Bogotá con Choachí, en una zona rural a varios kilómetros de la discoteca.

La noche en que su rastro se perdió, la mujer estaba buscando transporte para llegar a su casa. Tras despedirse de una amiga, se quedó a las afueras del lugar y, luego de que le cancelaran un servicio solicitado por aplicación, abordó un taxi en la calle con destino al barrio Santa María del Lago, en la localidad de Engativá.

Antes de perder contacto, la mujer envió a sus familiares la placa del vehículo: ESN 170 y un mensaje de audio en el que advertía que estaba a pocos minutos de llegar a casa.

Siga leyendo: Videos revelan cómo interceptaron y secuestraron a Diana Ospina: dos taxis participaron

Las cámaras del barrio donde vive captaron que a las 2:33 a. m., el taxi en el que se movilizaba se detuvo frente a su residencia. Sin embargo, detrás venía un segundo vehículo, también un taxi.

De este descendieron dos hombres que, en cuestión de segundos, se subieron al carro donde iba Diana. Tras la maniobra, ambos automotores abandonaron el lugar rápidamente.

Diana no se volvió a comunicar con su familia, la cual denunció su desaparición. Además, durante el tiempo que era buscada, sus allegados detectaron movimientos bancarios irregulares en sus cuentas por cerca de 10 millones de pesos.

Cuando la mujer apareció, le dijo a las autoridades que los sujetos que la tenían retenida la liberaron por la presión mediática que había sobre el caso, que finalmente fue calificado como un secuestro y paseo millonario.

Este sábado, el alcalde Galán indicó que la investigación para dar con la captura de los implicados en la desaparición de Diana Ospina se hizo en paralelo con la que llevó a la captura de los responsables del secuestro y asesinato del profesor de la Universidad Externado, Neil Cubides. “Cuatro criminales cuya legalización de captura se efectuó en el transcurso de la semana”, escribió el alcalde en su cuenta de X.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentará ante un juez de control de garantías de Bogotá a los dos capturados.

Galán aseguró que brindará “todo el apoyo” a la Fiscalía en la solicitud de medida de aseguramiento “para que los capturados por ambos casos queden privados de la libertad cuanto antes y dejen de ser una amenaza a la integridad de los ciudadanos”, concluyó.

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