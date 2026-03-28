Capturaron a dos presuntos responsables del secuestro y “paseo millonario” a Diana Ospina en Bogotá

Dos hombres implicados en la desaparición y secuestro de Diana Ospina, la mujer cuyo paradero tuvo en vilo a su familia y a las autoridades a finales de febrero en Bogotá, fueron capturados en la mañana de este sábado 28 de marzo. Así lo confirmó el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, en un mensaje en su cuenta de X en el que indicó que durante los últimos 30 días, la Policía Metropolitana de Bogotá, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, “desarrolló una investigación estructurada con recursos del Gaula, Sipol y Sijin que llevó a la identificación e individualización de los capturados como responsables directos de este acto criminal”. En contexto: Apareció con vida Diana Ospina en Bogotá: esto se sabe Diana Ospina desapareció en la madrugada del domingo 22 de febrero tras salir de la discoteca Theatron, en la localidad de Chapinero, y apareció un día después, en la noche del lunes 23, tras llegar por sus propios medios al CAI Mirador, ubicado en el kilómetro 5 de la vía que comunica a Bogotá con Choachí, en una zona rural a varios kilómetros de la discoteca.

La noche en que su rastro se perdió, la mujer estaba buscando transporte para llegar a su casa. Tras despedirse de una amiga, se quedó a las afueras del lugar y, luego de que le cancelaran un servicio solicitado por aplicación, abordó un taxi en la calle con destino al barrio Santa María del Lago, en la localidad de Engativá. Antes de perder contacto, la mujer envió a sus familiares la placa del vehículo: ESN 170 y un mensaje de audio en el que advertía que estaba a pocos minutos de llegar a casa. Siga leyendo: Videos revelan cómo interceptaron y secuestraron a Diana Ospina: dos taxis participaron Las cámaras del barrio donde vive captaron que a las 2:33 a. m., el taxi en el que se movilizaba se detuvo frente a su residencia. Sin embargo, detrás venía un segundo vehículo, también un taxi. De este descendieron dos hombres que, en cuestión de segundos, se subieron al carro donde iba Diana. Tras la maniobra, ambos automotores abandonaron el lugar rápidamente. Diana no se volvió a comunicar con su familia, la cual denunció su desaparición. Además, durante el tiempo que era buscada, sus allegados detectaron movimientos bancarios irregulares en sus cuentas por cerca de 10 millones de pesos.