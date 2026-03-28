Capturaron a dos presuntos responsables del secuestro y “paseo millonario” a Diana Ospina en Bogotá

Dos hombres implicados en la desaparición y secuestro de Diana Ospina, la mujer cuyo paradero tuvo en vilo a su familia y a las autoridades a finales de febrero en Bogotá, fueron capturados en la mañana de este sábado 28 de marzo.
Así lo confirmó el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, en un mensaje en su cuenta de X en el que indicó que durante los últimos 30 días, la Policía Metropolitana de Bogotá, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, “desarrolló una investigación estructurada con recursos del Gaula, Sipol y Sijin que llevó a la identificación e individualización de los capturados como responsables directos de este acto criminal”.
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Diana Ospina desapareció en la madrugada del domingo 22 de febrero tras salir de la discoteca Theatron, en la localidad de Chapinero, y apareció un día después, en la noche del lunes 23, tras llegar por sus propios medios al CAI Mirador, ubicado en el kilómetro 5 de la vía que comunica a Bogotá con Choachí, en una zona rural a varios kilómetros de la discoteca.