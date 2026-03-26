Salud mental en universitarios en Colombia: 4 de cada 10 estudiantes tienen síntomas de ansiedad y depresión

El paso del colegio a la universidad se ha dramatizado en series y películas como una explosión de emociones que, en muchos casos, se salen de control.
Dejando a un lado el melodrama de esos retratos, casi siempre adaptados en el contexto gringo, esa transición sí implica una transformación significativa en la vida de los jóvenes, sin importar su edad o país.
Este paso suele ir acompañado de un aumento del estrés y, para algunos, puede desencadenar problemas de salud mental.
En los jóvenes, este tema es uno de los principales desafíos: uno de cada siete, entre 10 y 19 años, padece algún tipo de trastorno mental, siendo la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento los más comunes, según la OMS.
Es en ese contexto que la Alianza 4U, una iniciativa conformada por la Universidad EAFIT, la Universidad del Norte, la Universidad ICESI y el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), junto a Empresarios por la Educación, llevaron a cabo un estudio para conocer cómo están los principales indicadores de salud mental de los estudiantes de educación superior en Colombia, que fue publicado recientemente.
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El punto de partida para esta investigación es lo ocurrido durante la pandemia de Covid-19, cuando las universidades comenzaron a recibir un mayor número de requerimientos de atención a la salud mental de sus estudiantes.
“Nos empezamos a hacer la pregunta: ¿esto será efecto de la pandemia o es que los tiempos están cambiando? La pandemia fue, sin duda, un pico muy significativo –el encierro, todo lo que implicó–, pero la situación no disminuyó al ritmo en que esta fue pasando. Y lo que las universidades veníamos percibiendo es que se trata de un asunto cada vez más importante y relevante”, explica Isabel Gutiérrez Ramírez, directora de Estrategia de EAFIT y fuente del estudio.
Así nació la necesidad de buscar datos –sobre esta población eran pocos los que hay a nivel nacional– con el fin de conocer qué está pasando con la salud mental de los universitarios colombianos.
Para esto, entre abril y junio se encuestaron a 1.200 estudiantes de pregrado, entre los 16 y 28 años, pertenecientes a 122 instituciones públicas y privadas, distribuidas en cinco regiones, 23 departamentos y 35 municipios del país.