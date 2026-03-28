Confirman muerte de auxiliar de American Airlines que estaba desaparecido en Medellín

La secretaría de Seguridad de Medellín confirmó que los restos mortales encontrados en el sector de Puente Iglesias el pasado viernes corresponden a los del auxiliar de vuelo de American Airlines, Éric Fernando Gutiérrez Molina, quien llevaba más de una semana desaparecido.
La noticia fue entregada por el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, quien señaló que gracias a una articulación con el FBI se cotejó la identidad del fallecido con sus huellas dactilares.
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“Ayer, 27 de marzo, fue hallado un cuerpo sin vida en la zona rural del corregimiento de Puente Iglesias con características similares a las de Eric. De inmediato se coordinó su traslado a Medicina Legal en Medellín y, en la mañana de hoy, se obtuvieron las huellas dactilares gracias a la articulación con el FBI. Estas se cotejaron de manera técnica y se confirmó, infortunadamente, su identidad”, informó Villa, señalando no obstante que la necropsia todavía no ha concluido.