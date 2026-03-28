Conductor mató a joven tras invadir carril de TransMilenio: videos de cámaras serían clave

En la madrugada del pasado miércoles 18 de marzo de 2026, aproximadamente a las 3:30 a. m., un accidente de tránsito cobró la vida de Juan Sebastián Triviño, de 32 años, luego de que un carro “fantasma” invadiera el carril exclusivo de TransMilenio en Bogotá. Le puede interesar: Seguridad en Bogotá: Galán denuncia “trabas” para que la Policía acceda a cámaras privadas El hecho ocurrió en la avenida Caracas, cuando la víctima cruzaba la vía en compañía de una mujer, identificada como Jessica Serrato. Según los reportes, un automóvil que se desplazaba a alta velocidad por el carril exclusivo del medio masivo de la capital los embistió violentamente.

Tras el impacto, el conductor del vehículo no se detuvo a prestar auxilio y huyó del lugar. Mientras Triviño falleció debido a la gravedad de las heridas, su acompañante resultó gravemente herida y enfrenta actualmente un proceso de recuperación prolongado. Daños y fracturas en la cadera que comprometerían su movilidad. Y es que el uso indebido del corredor destinado únicamente para buses articulados es uno de los puntos centrales en la investigación del siniestro. Por eso, luego de varios días sin resultados, los familiares de la víctima pidieron este viernes 27 de marzo los videos de las cámaras de la zona. “Justamente, ellos no se percataron de que por el carril de TransMilenio, a esas horas de la madrugada, iba a cruzar este individuo, que hoy no tenemos ni rastro ni huella, ni sabemos quién es”, detalló Eduardo Zea, hermano de Juan Sebastián, a Alerta Bogotá.

Momento en que el carro atropelló a los jóvenes. FOTO: Captura de video de redes sociales y cortesía

Rastreo del “carro fantasma”

La familia de la víctima señaló que existen herramientas tecnológicas fundamentales para esclarecer los hechos. Eduardo Zea, hermano del fallecido, aseguró que en el sector donde ocurrió el accidente hay múltiples cámaras de seguridad que podrían ser determinantes para identificar al responsable. Según explicó, al menos ocho dispositivos ubicados en estaciones cercanas habrían captado el recorrido del vehículo implicado. El acceso a estas grabaciones es la prioridad para los allegados, quienes buscan evitar que el caso quede en la impunidad. “Las cámaras, más que todo, son de TransMilenio, exactamente de TransMilenio. Este tiene cuatro cámaras y otras cuatro en la estación Fucha y en la estación Restrepo de TransMilenio”, expresó Zea.

Juan Sebastián Triviño, de 32 años, murió al instante. FOTO: Tomada de redes sociales y cortesía

La solicitud formal a las autoridades se centra en la recolección rápida de las pruebas audiovisuales del sistema de transporte, las cuales podrían revelar características específicas del automóvil y su placa. Sin embargo, no han podido acceder a ellas. “Esas cámaras son las que nos pueden dar a conocer exactamente la placa, el modelo y todo lo del vehículo”, insistió el hermano de la víctima, con el objetivo de poder dar con la identificación y paradero del presunto conductor culpable.

La vigilancia en corredores de TransMilenio

El suceso reavivó el debate sobre el control y la seguridad vial en los carriles exclusivos de la capital. Pese a las restricciones de tránsito, la circulación de vehículos particulares en estas zonas persiste, generando riesgos críticos para los peatones. En este incidente, el exceso de velocidad y la posterior fuga del conductor agravan la situación jurídica y de seguridad. Los familiares de Juan Sebastián Triviño exigen que las autoridades no archiven el proceso y utilicen todos los recursos disponibles para dar con el paradero del conductor. “Como el vehículo, presuntamente, creemos —según un croquis mental— que pudo haber venido de Ciudad Jardín y, si iba tomado, entonces se equivocó de carril y, al hacerlo, se metió por el TransMilenio”, concluyó Zea al medio mencionado.

La familia del joven pide justicia tras el hecho. FOTO: Tomada de redes sociales y cortesía