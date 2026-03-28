Conductor mató a joven tras invadir carril de TransMilenio: videos de cámaras serían clave

En la madrugada del pasado miércoles 18 de marzo de 2026, aproximadamente a las 3:30 a. m., un accidente de tránsito cobró la vida de Juan Sebastián Triviño, de 32 años, luego de que un carro “fantasma” invadiera el carril exclusivo de TransMilenio en Bogotá.
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El hecho ocurrió en la avenida Caracas, cuando la víctima cruzaba la vía en compañía de una mujer, identificada como Jessica Serrato. Según los reportes, un automóvil que se desplazaba a alta velocidad por el carril exclusivo del medio masivo de la capital los embistió violentamente.