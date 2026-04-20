Alcaraz, Yamal y Sabalenka, galardonados en los premios Laureus

El español Carlos Alcaraz, que terminó el 2025 como número uno del ranking mundial, fue uno de los galardonados este lunes en la gala de los premios Laureus del deporte, junto al joven futbolista Lamine Yamal y la tenista Aryna Sabalenka. En la ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de Cibeles de Madrid, Alcaraz se alzó con el premio al mejor deportista masculino tras una temporada en la que ganó Roland Garros y el Abierto de Australia, acabando en la primera plaza de la clasificación ATP. “Iconos de lo más alto han ganado este premio, han puesto su nombre en la exclusiva lista de los que lo han ganado y la verdad que ver mi nombre junto a ellos significa mucho”, aseguró Alcaraz.

El galardón a la Mejor Deportista fue para la también tenista Aryna Sabalenka, que volvió a acabar 2025 como número uno del mundo por segundo año consecutivo. La bielorrusa, que se dispone a disputar el Masters 1000 de Madrid, llegó a tres finales de Grand Slam, ganando el Abierto de Australia.

Lamine Yamal repitió

El joven delantero del Barcelona Lamine Yamal, que el pasado año había ganado el premio al mejor deportista revelación, repitió en una categoría de nueva creación. El “10” del Barça se alzó con el premio al Mejor Deportista Joven del año, tras una campaña en la que fue decisivo para que su equipo ganara la Liga 2025, la Supercopa de España y la Copa del Rey. “Es un orgullo que la academia (Laureus) me reconozca con un premio y que yo sea el primero que lo gane”, dijo Lamine en rueda de prensa tras ganar en esa nueva categoria. El delantero del Barça se convierte así en el único futbolista junto a Leo Messi que ha ganado dos premios Laureus.

Otro astro del balón, el exfutbolista Toni Kroos, ganó el premio Laureus a la Inspiración. El piloto de Fórmula Uno británico Lando Norris sucedió este lunes a Lamine en el palmarés de los Laureus como Mejor Deportista Revelación. Norris se proclamó campeón del campeonato mundial de Fórmula Uno el pasado año.

El PSG, mejor equipo