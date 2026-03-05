Camila Osorio brilla en Indian Wells: contundente triunfo ante la excampeona del US Open

La tenista colombiana María Camila Osorio tuvo un gran debut en el torneo de Indian Wells, en Estados Unidos, al derrotar a la local Sloane Stephens, ex número 3 del mundo, con parciales de 6-4 y 6-1 en una hora y 21 minutos.

La jugadora de Cúcuta, de 24 años, se deshizo el miércoles en la noche con rotundidad de la ex campeona del US Open y chocará en la segunda ronda con Iva Jovic, nueva esperanza del tenis estadounidense de 18 años, que se ubica en la actualidad en el puesto 18 del ranking WTA. Jovic llegó recientemente los cuartos de final del Australian Open 2026.

En otros resultados, el brasileño João Fonseca también triunfó en su estreno.

Con los cabeza de serie en reposo hasta la segunda ronda, Fonseca era una de las mayores atracciones del arranque del primer Masters 1000 del año.

Número 35 de la ATP, el carioca superó a Collignon (77º) por 7-6 (7/2) y 6-4 en una hora y 42 minutos de duelo nocturno.