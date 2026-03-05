x

Camila Osorio brilla en Indian Wells: contundente triunfo ante la excampeona del US Open

La colombiana Camila Osorio venció en el inicio del torneo californiano a Sloane Stephens, quien llegó a estar entre las mejores diez tenistas del mundo.

  • El del miércoles fue el segundo triunfo de Camila Osorio en su historial en Indian Wells. FOTO GETTY
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La tenista colombiana María Camila Osorio tuvo un gran debut en el torneo de Indian Wells, en Estados Unidos, al derrotar a la local Sloane Stephens, ex número 3 del mundo, con parciales de 6-4 y 6-1 en una hora y 21 minutos.

La jugadora de Cúcuta, de 24 años, se deshizo el miércoles en la noche con rotundidad de la ex campeona del US Open y chocará en la segunda ronda con Iva Jovic, nueva esperanza del tenis estadounidense de 18 años, que se ubica en la actualidad en el puesto 18 del ranking WTA. Jovic llegó recientemente los cuartos de final del Australian Open 2026.

En otros resultados, el brasileño João Fonseca también triunfó en su estreno.

Con los cabeza de serie en reposo hasta la segunda ronda, Fonseca era una de las mayores atracciones del arranque del primer Masters 1000 del año.

Lea: Después de 6 meses, Camila Osorio vuelve a ser la número uno del país; Emiliana Arango salió del top-100

Número 35 de la ATP, el carioca superó a Collignon (77º) por 7-6 (7/2) y 6-4 en una hora y 42 minutos de duelo nocturno.

Fonseca, de 19 años, dejó muestras de su enorme potencial, especialmente con su dañino golpe de derecha, y mostró carácter para forzar un break providencial cuando el belga dominaba 6-5 y servía para ganar el primer set.

El brasileño arrolló en el tiebreak y luego encontró otro quiebre temprano para sellar la segunda manga en medio del entusiasta aliento que siempre encuentra en los aficionados de su país allá donde juegue.

El viernes tratará de romper su barrera de la segunda ronda de Indian Wells frente a Karen Khachanov, número 16 mundial.

El ruso es uno de los tenistas que quedaron bloqueados desde el fin de semana en Dubái debido a la guerra en Oriente Medio, junto a sus compatriotas Daniil Medvedev y Andrey Rublev.

Tsitsipas fuera, Monfils dentro

También parte de la delegación sudamericana, dos tenistas argentinos tuvieron destinos opuestos en la primera mañana de torneo.

En su debut en el cuadro principal de Indian Wells, Camilo Ugo Carabelli derrotó al estadounidense Martin Damm por 7-6 (7/5) y 6-3.

En cambio, su compatriota Mariano Navone dejó escapar un set de ventaja ante el estadounidense Marcos Giron hasta caer por 4-6, 7-5 y 6-3.

En cuanto a figuras en competencia, el griego Stefanos Tsitsipas cayó eliminado a manos del canadiense Denis Shapovalov por 6-2, 3-6 y 6-4 y el francés Gaël Monfils, en su última aparición en Indian Wells antes de retirarse a final de temporada, derrotó a otro canadiense, Alexis Galarneau, por 6-3 y 6-4.

Carlos Alcaraz, el número uno mundial, y sus grandes rivales Jannik Sinner y Novak Djokovic entrarán en acción en el Valle de Coachella a partir del viernes.

Siga leyendo: Camila Osorio avanzó a octavos de final del WTA 500 de Mérida y se une a Emiliana Arango en esa instancia

