x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Cuando el técnico habla y nadie escucha: la imagen que dejó Nacional en la derrota con Millonarios

En una pausa de hidratación del segundo tiempo, mientras Diego Arias intentaba dar indicaciones, varios de sus jugadores parecían ignorarlo, una imagen que desató el debate entre los hinchas sobre la autoridad del entrenador y la actitud del plantel.

  • En las imágenes de televisión mostraron a Diego Arias desesperado pidiendo la atención de sus jugadores. FOTO PANTALLAZO TOMADO DE LA TRANSMISIÓN DE ESPN
    En las imágenes de televisión mostraron a Diego Arias desesperado pidiendo la atención de sus jugadores. FOTO PANTALLAZO TOMADO DE LA TRANSMISIÓN DE ESPN
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

La derrota 3-1 de Atlético Nacional frente a Millonarios en la Copa Sudamericana dejó mucho más que un resultado adverso. Más allá del marcador, hubo una escena que rápidamente encendió el debate entre los hinchas: un momento que para muchos reflejó lo que ocurre dentro del equipo.

La situación se produjo en una de las pausas de hidratación del segundo tiempo, un espacio que los técnicos suelen aprovechar para ajustar detalles tácticos o motivar a sus jugadores. Durante la transmisión del partido, los micrófonos captaron claramente lo que sucedía en ambos banquillos.

Mientras los futbolistas de Millonarios escuchaban con atención a su entrenador, Fabián Bustos, en el lado verdolaga la escena fue muy distinta. Los jugadores de Nacional se mostraban dispersos, conversando entre ellos, mientras el técnico Diego Arias intentaba dar indicaciones.

La imagen se volvió aún más llamativa cuando el propio Arias tuvo que llamarles la atención para intentar recuperar su concentración. “Eyy, eyy, escúchenme, un segundo acá, eyy, eyy”, se escuchó decir al entrenador, intentando captar la atención de sus dirigidos.

El momento no pasó desapercibido para los espectadores ni para los aficionados en redes sociales. Para muchos hinchas de Nacional, la escena fue interpretada como una señal de falta de autoridad del técnico sobre el grupo, especialmente en un partido de tanta importancia.

En contraste, la atención que mostraban los jugadores de Millonarios hacia las indicaciones de Bustos reforzó la comparación. En este tipo de instancias, donde cada detalle puede marcar la diferencia, la imagen proyectada desde el banco también habla del ambiente interno y del nivel de concentración del equipo.

Lo cierto es que, públicamente, los futbolistas han manifestado su respaldo al entrenador. Sin embargo, gestos como el que se vio durante ese momento del partido terminan alimentando las dudas sobre la relación entre el cuerpo técnico y el plantel.

Al final, la escena quedó como uno de los episodios más simbólicos de la noche. No solo por lo que ocurrió en el marcador, sino por la sensación de desconexión que dejó entre el entrenador y sus jugadores en uno de los momentos más críticos del encuentro.

Temas recomendados

Copa Sudamericana
Atlético Nacional
Millonarios
Estadio Atanasio Girardot
Diego Arias
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida