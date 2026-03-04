Si vive en estos municipios, podría se trasladado a una EPS intervenida por el Gobierno

Los habitantes de 504 municipios del país solo tendrán como opción, en caso de enfermarse, ser atendidos a través de la Nueva EPS. Esto ocurre tras la más reciente reubicación de afiliados implementada por el Ministerio de Salud.
Uno de los departamentos más impactados es Antioquia. Allí, 80 municipios quedarán exclusivamente bajo la operación de las EPS intervenidas Savia Salud y Nueva EPS, lo que reduce significativamente la oferta de salud.
Este escenario refleja la magnitud de los cambios y anticipa un proceso logístico y administrativo de gran escala para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios.
Cabe mencionar que en los más de 500 municipios en donde no habrá libertad de elección de EPS hay 1.830.813 usuarios, que están distribuidos en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Nariño, Bolívar, Tolima, Huila, Meta, Norte de Santander, Caldas, Caquetá, Magdalena, Guainía, Valle del Cauca, Córdoba, César, Atlántico, Vaupés, Guaviare, Arauca, Sucre, Vichada, Cauca, Risaralda, Putumayo, San Andrés y La Guajira.