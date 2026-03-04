Si vive en estos municipios, podría se trasladado a una EPS intervenida por el Gobierno

Los habitantes de 504 municipios del país solo tendrán como opción, en caso de enfermarse, ser atendidos a través de la Nueva EPS. Esto ocurre tras la más reciente reubicación de afiliados implementada por el Ministerio de Salud. Uno de los departamentos más impactados es Antioquia. Allí, 80 municipios quedarán exclusivamente bajo la operación de las EPS intervenidas Savia Salud y Nueva EPS, lo que reduce significativamente la oferta de salud. Este escenario refleja la magnitud de los cambios y anticipa un proceso logístico y administrativo de gran escala para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios. Cabe mencionar que en los más de 500 municipios en donde no habrá libertad de elección de EPS hay 1.830.813 usuarios, que están distribuidos en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Nariño, Bolívar, Tolima, Huila, Meta, Norte de Santander, Caldas, Caquetá, Magdalena, Guainía, Valle del Cauca, Córdoba, César, Atlántico, Vaupés, Guaviare, Arauca, Sucre, Vichada, Cauca, Risaralda, Putumayo, San Andrés y La Guajira.

En Cundinamarca, el éxodo es total en poblaciones como Albán, Anapoima, Bojacá y Tenjo, donde las autorizaciones para Sanitas, Salud Total, Famisanar y Compensar han sido revocadas, dejando a la Nueva EPS como el único receptor legal de los pacientes en esos territorios. Esta tendencia se repite en Boyacá, donde Iza, Guayatá, Güicán de la Sierra y Ventaquemada han visto cómo se les cierra la puerta a competidores como Sanitas y Cajacopi, dejando la exclusividad del servicio a la Nueva EPS. La situación se marca más en las regiones periféricas del país; en departamentos como Guainía, Vaupés y Vichada, la Nueva EPS aparece como la única promotora autorizada en prácticamente todos los registros analizados, eliminando cualquier rastro de competencia en zonas como San Felipe, Puerto Colombia, Taraira y Santa Rosalía. En la región Caribe y el sur del país, el informe técnico revela un patrón de desplazamiento similar. En el Atlántico, municipios como Galapa y Campo de la Cruz han dejado de contar con la operación de Sanitas y Famisanar, mientras que en el Huila, localidades como Villavieja y Yaguará han visto la salida de Asmetsalud y Sanitas.

El resultado final de este reordenamiento es un traslado masivo hacia entidades intervenidas, lo que en la práctica traslada la administración de la salud de millones de ciudadanos directamente a manos del Gobierno. Consulte aquí si el municipio donde vive está entre los que solo tendrán acceso único a la Nueva EPS:

Nueva EPS, con más usuarios y en crisis