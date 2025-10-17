“La voz de los deportistas colombianos tiene que ser escuchada”: dirigentes y atletas consagrados hablan del recorte presupuestal

En medio del creciente descontento del sector deportivo colombiano por los recortes presupuestales del Gobierno, el senador Mauricio Parodi se convirtió en una de las voces más firmes del Congreso para exigirle al presidente Gustavo Petro que devuelva la dignidad económica al deporte nacional.
Su llamado no pasó inadvertido, pues revivió un debate que ha puesto en jaque la continuidad de los programas de formación, los apoyos al alto rendimiento y hasta la infraestructura que sostiene el sueño de miles de atletas. Le contamos cómo va la puja por el presupuesto nacional para el deporte.