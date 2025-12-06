¿Por qué no ‘pegó’ la sucursal de Provenza en Plaza Botero?

En Medellín no hay nada más indócil que el Centro. Y quienes se aventuraron a montar una sucursal de Provenza en Plaza Botero lo aprendieron de manera severa contando pérdidas por más de $180 millones.
La conocida como sucursal de Provenza, bautizada formalmente apostada en la llamada Callecita de Botero, fue una iniciativa que surgió a finales de 2023 cuando empresarios que ayudaron a erigir a Provenza como un reconocido sector de entretenimiento le apuntaron a asentarse en la emblemática plaza con restaurantes, cafés y bares. Parecía en ese entonces una apuesta segura, la decisión acertada de cualquier empresario con mínima visión no solo para apostarle a un buen negocio sino a un buen proyecto de ciudad.