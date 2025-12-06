x

Murió Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años

La noticia fue confirmada por Las Noticias de TeleOnce y hasta el momento no se conocen detalles del deceso.

  • Rafael Ithier (en el centro) fue el fundador y director histórico de El Gran Combo, una de las orquestas más influyentes de la salsa. FOTO cortesía @elgrancombodepuertorico
    Rafael Ithier (en el centro) fue el fundador y director histórico de El Gran Combo, una de las orquestas más influyentes de la salsa. FOTO cortesía @elgrancombodepuertorico
El Colombiano
El Colombiano
06 de diciembre de 2025
bookmark

Rafael Ithier, fundador y director histórico de El Gran Combo de Puerto Rico, murió este sábado a los 99 años, según confirmaron fuentes a Las Noticias de TeleOnce, medio puertorriqueño. Aún no se han informado las causas del deceso ni detalles sobre los actos fúnebres.

Lea también: Después de 6 años el Gran Combo lanza nuevo disco

La noticia generó una reacción inmediata en el mundo musical. El periodista de entretenimiento Robby Cortés escribió en su cuenta oficial en X: “Fallece el maestro Rafael Ithier, fundador y director de ‘El Gran Combo de Puerto Rico’. Una de las figuras puertorriqueñas más legendarias de la música popular de todos los tiempos. Tenía 99 años. Puerto Rico y los salseros alrededor del mundo están de luto”.

Por su parte, Metro de Puerto Rico confirmó que Ithier murió de manera natural en su hogar. Según una fuente familiar citada por ese medio, el músico se encontraba estable tras haber sido dado de alta recientemente luego de superar una pulmonía. El fallecimiento ocurrió a un día del estreno del especial del Banco Popular (tradicional cada año en Puerto Rico) en el que participaría El Gran Combo.

Ithier, pianista, arreglista, compositor, productor y director musical, fue una de las figuras más influyentes de la salsa. Su disciplina y liderazgo consolidaron a El Gran Combo como una de las orquestas más importantes del Caribe y de la música latina, reconocida durante décadas como “La Universidad de la Salsa”. Con el grupo compartió escenarios hasta muy avanzada edad y, según recordó Metro, en marzo de 2025 se presentó ante 50.000 personas en Perú.

Entérese de más: El Gran Combo: 50 años de una leyenda musical

En declaraciones antiguas recopiladas por medios internacionales, Ithier, que ganó dos Latin Grammy, solía referirse a su vínculo con la música como una vocación inquebrantable. En 2023, durante otra presentación en Perú, aseguró: “Gran Combo me necesita y yo a ellos para seguir dando música”. También mencionó entonces que el repertorio clásico nunca faltaba en sus conciertos: “No faltaban Me Liberé, Trampolín, Un verano en New York, Azuquita pa’l café y otros que pide la gente alrededor de los años”.

Este domingo 7 de diciembre El Gran Combo de Puerto Rico concluía los conciertos Salsa Pa’l Mundo Tour junto a Grupo Niche en Orlando, Florida. Aún no se sabe si el concierte se hará o no.

Biografía de Rafael Ithier

Cabe recordar que Rafael Ithier Natal, que era su nombre completo, nació en Río Piedras, San Juan, Puerto Rico, el 29 de agosto de 1926; y creció en el barrio Monacillos tras quedar huérfano de padre a los ocho años. Su madre, costurera, sostuvo el hogar mientras él comenzaba a trabajar y a estudiar música, una profesión para la que parecía estar destinado puesto que a los 10 años tocó por primera vez la guitarra.

Le puede interesar: El Gran Combo reúne una vida salsera en su nuevo disco

Posteriormente, en los años 40 integró el Conjunto Hawaiano, luego el Conjunto Taoné y el Conjunto del Pueblo. En la década de 1950 fue reclutado por el ejército estadounidense. Más tarde, en Nueva York, formó la agrupación The Borinqueneers Mambo King. A su regreso a la isla pasó a Cortijo y su Combo, donde permaneció hasta la disolución del grupo en 1962. Tras ese proceso lideró a Los Mulatos del Sabor, etapa que daría paso a la fundación de El Gran Combo.

Aunque inicialmente no quiso que la orquesta llevara su nombre, Ithier terminó siendo su director por más de seis décadas.

Utilidad para la vida