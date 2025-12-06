Murió Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años

Rafael Ithier, fundador y director histórico de El Gran Combo de Puerto Rico, murió este sábado a los 99 años, según confirmaron fuentes a Las Noticias de TeleOnce, medio puertorriqueño. Aún no se han informado las causas del deceso ni detalles sobre los actos fúnebres.
Lea también: Después de 6 años el Gran Combo lanza nuevo disco
La noticia generó una reacción inmediata en el mundo musical. El periodista de entretenimiento Robby Cortés escribió en su cuenta oficial en X: “Fallece el maestro Rafael Ithier, fundador y director de ‘El Gran Combo de Puerto Rico’. Una de las figuras puertorriqueñas más legendarias de la música popular de todos los tiempos. Tenía 99 años. Puerto Rico y los salseros alrededor del mundo están de luto”.