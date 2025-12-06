Antioquia es la segunda región con más conglomerados en Colombia: concentra el 22% de las matrices nacionales

En la última década, el panorama del poder empresarial en Colombia ha vivido una transformación acelerada. El entramado corporativo del país se ha expandido y sofisticado, con un crecimiento notable en el número de conglomerados empresariales. Estas grandes matrices —que agrupan a algunas de las compañías más influyentes del mercado— pasaron de 325 en 2014 a 1.655 en 2024, un gran salto de 409%. Así lo reveló una nueva radiografía de la Superintendencia de Sociedades, que muestra cómo los conglomerados empresariales han multiplicado su presencia en el país. En conjunto, estos grupos, tanto los domiciliados en Colombia como los establecidos en el extranjero, movilizan más de $825 billones en activos, generan cerca de $600 billones en ingresos operacionales al año y registran utilidades que rondan los $19 billones. Entérese: Gobierno Petro enfrenta críticas por borrador de decreto que amenaza 500.000 empleos en plena temporada navideña

Las regiones que concentran el poder corporativo en Colombia

Del total de matrices, 1.278 están registradas en Colombia, lo que equivale al 77,27% de todos los conglomerados analizados. En conjunto, estas empresas nacionales administran activos por $508 billones, generan más de $352 billones en ingresos y reportan utilidades que superan los $13,3 billones. El mapa territorial de la actividad empresarial muestra una alta concentración del poder corporativo. Bogotá lidera ampliamente con 553 matrices, seguida por Antioquia, que reúne 284, y Valle del Cauca, con 135. En términos proporcionales, la capital concentra 43,29% de las matrices del país, mientras que Antioquia aporta 22,24% y Valle suma 10,56%, completando el trío de departamentos con mayor peso empresarial. Más noticias: Colombia abre nueva ronda de energía eólica en búsqueda de inversionistas chinos, ¿habrá reglas claras? Más atrás aparecen Cundinamarca, con 69 matrices (5,40%); Atlántico, con 62 (4,85%); Santander, que agrupa 51 (3,99%); Bolívar, con 26 (2,04%); y Caldas, con 22 (1,72%). En este panorama, el caso de Antioquia se vuelve especialmente significativo. Aunque Bogotá mantiene una posición dominante, el departamento se consolida como el segundo gran polo corporativo del país, respaldado por su tradición industrial, la diversificación de sus grupos empresariales y la presencia de compañías con influencia nacional e internacional. Su participación del 22,24% refuerza su papel en sectores como manufactura, alimentos, infraestructura, energía y comercio, y evidencia un ecosistema empresarial sólido y competitivo, capaz de atraer inversión, impulsar innovación y sostener operaciones de gran escala. Relacionado: El top de empresas en Antioquia que figuran entre las 9.000 más grandes del país

Los conglomerados más grandes del país

El ranking de ingresos operacionales muestra que el mayor conglomerado del país es Invernac & Cía. S.A.S., vehículo de inversión de la familia Santo Domingo, con $21,2 billones. En la segunda posición aparece Amov Colombia S.A., matriz de Claro y uno de los principales jugadores de telecomunicaciones, con $15,6 billones. El tercer lugar lo ocupa Bavaria y Cía. S.C.A., que registró $13,8 billones. A este conjunto de líderes se suman Gestora Adminegocios y Cía. S. en C., vinculada al Grupo Aval, con $13,7 billones, y Inversiones Olímpica S.A.S., holding de la familia Char, con $12,1 billones. En total, estas organizaciones de mayor escala reúnen $76,6 billones en ingresos y administran $109,2 billones en activos, una muestra de su peso dominante en el aparato empresarial del país. Más abajo en la clasificación aparecen Carbe S.A.S., de la Organización Ardila Lülle, con $10,8 billones; Carbones del Cerrejón Limited, con $9,6 billones; la Organización Corona, que alcanzó $9,2 billones; Keralty S.A.S., con amplia participación en el sector salud a través de Colsanitas y Medisanitas; y el Grupo Empresarial Bios, que registró $5,9 billones en ingresos operacionales. Vea también: 1,3 millones de trabajadores en Colombia ya no ganan por encima de un salario en el 2025, ¿culpa del alza del mínimo? En el caso de Antioquia, Bios y Corona fueron las compañías que lograron las mayores cifras dentro del grupo de matrices con presencia en el departamento, consolidándose como dos de sus actores corporativos más influyentes.

Así se movió el poder empresarial por sectores

En el segmento agroindustrial, el liderazgo lo obtuvo Avsa S.A., dueña de marcas como Mac Pollo, que alcanzó ingresos operacionales por $3,6 billones. En el comercio, la primera posición fue para Invernac & Cía. S.A.S., que además encabeza el ranking general, con una facturación de $21,2 billones. El sector de la construcción tuvo como protagonista a Sacyr Concesiones Colombia S.A.S., que registró $2,5 billones en ingresos. En cuanto a manufactura, el mayor volumen de ventas correspondió a Bavaria y Cía. S.C.A., con $13,8 billones, mientras que en el renglón minero-energético el primer lugar lo ocupó Carbones del Cerrejón Limited, con $9,6 billones. En servicios, la operación más robusta fue la de Amov Colombia S.A., que también figura en el segundo puesto del listado general, con $15,6 billones. Lea aquí: Estos son los postulados para conformar la nueva junta directiva del Grupo Argos, para preparar la salida de Velásquez

Conglomerados internacionales que operan en Colombia

Según el análisis de la Supersociedades, la presencia de conglomerados con casa matriz fuera de Colombia se concentra en un reducido grupo de naciones. La mayor parte de estas organizaciones proviene de solo cinco países, que dominan el panorama de compañías con control extranjero. España, Panamá y Estados Unidos encabezan el listado de jurisdicciones con más matrices foráneas vinculadas al país, mientras que Chile y el Reino Unido completan el grupo. En conjunto, estos cinco territorios reúnen la mayoría de los conglomerados internacionales que operan en Colombia.

Deterioro y riesgo de insolvencia

En materia de estabilidad financiera, la radiografía de la Supersociedades evidencia que la mayoría de los conglomerados se mantienen en una situación sólida, aunque persisten focos de alerta. Uno de los indicadores más sensibles, el de patrimonio negativo, muestra que únicamente 59 grupos empresariales —equivalentes al 3,56% del total— se encuentran en esta situación crítica. La cifra indica que el riesgo extremo de insolvencia es reducido dentro del universo analizado. Un panorama distinto aparece al observar el comportamiento de las pérdidas consecutivas. En este frente, 211 conglomerados registraron resultados negativos por dos o más años, lo que representa el 12,75% del total. Aunque no todos se encuentran en una situación de quiebra inminente, este indicador evidencia un deterioro operativo sostenido que podría profundizarse si no se corrigen los desbalances financieros. En términos de liquidez, la fotografía es más favorable. Solo 40 conglomerados, es decir, el 2,6%, reportaron una razón corriente inferior a 1, es decir, que la empresa no tiene suficientes activos de corto plazo para cubrir sus deudas de corto plazo, lo que refleja dificultades para responder a sus obligaciones en el corto plazo. La gran mayoría, 1.572 grupos, mantiene niveles adecuados para cubrir sus compromisos, lo que contribuye a reducir el riesgo sistémico. Lea aquí: Empresa paisa Bike House tiene acuerdo con Shimano: costos bajarían 32% y ensemblarían 80 ciclas al día En términos generales, los datos sugieren que, si bien la exposición general al riesgo de insolvencia es baja, existe un segmento de empresas que ya muestra signos claros de estrés financiero. Estos casos podrían requerir medidas tempranas de ajuste o vigilancia especial para evitar un deterioro mayor en los próximos ciclos contables.

¿Por qué han crecido los conglomerados en Colombia?