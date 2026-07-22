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Control antidopaje en el Tour de Francia: todos los corredores fueron sometidos a pruebas

El antidopaje o antidoping es una práctica válida para regular la competición, más si se trata de un certamen como el Tour de Francia.

  • Tadej Pogacar sigue siendo el líder del Tour de Francia tras 17 etapas. FOTO: X Tour de france
    Tadej Pogacar sigue siendo el líder del Tour de Francia tras 17 etapas. FOTO: X Tour de france
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 20 minutos
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Todos los corredores del Tour de Francia que siguen en carrera tuvieron que pasar un control antidopaje durante la jornada de descanso del lunes, indicó la International Testing Agency (ITA), encargada de las pruebas, en un comunicado difundido el martes por la noche.

En el comunicado, la ITA “confirma que se llevó a cabo una amplia campaña de controles sanguíneos en el marco del Pasaporte Biológico del deportista durante la jornada de descanso del Tour de Francia, el 20 de julio de 2026”.

Según la ITA, esta serie de controles, llevada a cabo con el apoyo del personal de recogida de muestras de la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje (AFLD), “completa los controles estándar previos en la competición efectuados a todos los corredores” en los días anteriores a la salida de Barcelona el 4 de julio, “así como cualquier control ya realizado durante la carrera”.

La ITA recuerda que el pasaporte biológico del deportista, introducido en 2008 en el ciclismo, no busca detectar directamente una sustancia o un método prohibido, sino que controla, a lo largo del tiempo, ciertas variables biológicas con el fin de identificar cambios que puedan indicar efectos del dopaje.

Varios equipos del Tour de Francia, entre ellos Red Bull Bora, Decathlon CMA CGM y Groupama-FDJ, habían confirmado el martes la visita de los inspectores de la ITA la víspera.

A diferencia de los que sufrieron en plena noche del domingo Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, considerados “inhumanos” por numerosos corredores, los controles del lunes se realizaron a horas más tradicionales, aunque algunos ciclistas ya estaban en la cama.

Después del despojo de los títulos de Lance Armstrong (1999-2005), el Tour de Francia aumenta años tras año los controles antidopaje en la competición más importante del ciclismo a nivel mundial.

Lea también: Fórmula 1 2026: Escándalo en Mercedes por un toque entre Hamilton y Russell que deja pista libre a Antonelli

¿Por qué todos los corredores del Tour de Francia fueron sometidos a controles antidopaje durante la jornada de descanso?
La International Testing Agency (ITA) realizó una campaña de controles sanguíneos a todos los ciclistas que seguían en competencia como parte del programa del Pasaporte Biológico del Deportista. Estos exámenes complementan los controles antidopaje habituales realizados antes y durante la carrera.
¿Qué es el Pasaporte Biológico del Deportista y cómo ayuda a detectar el dopaje?
El Pasaporte Biológico del Deportista es un sistema que monitorea la evolución de determinadas variables biológicas de un atleta a lo largo del tiempo. En lugar de buscar directamente una sustancia prohibida, identifica cambios anormales que podrían ser compatibles con prácticas de dopaje.
¿Qué equipos confirmaron la realización de los controles antidopaje?
La noticia indica que equipos como Red Bull Bora, Decathlon CMA CGM y Groupama-FDJ confirmaron la visita de los inspectores de la ITA durante la jornada de descanso.

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