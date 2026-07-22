¿Qué busca Petro al quitar la intervención a Comfenalco Antioquia a 15 días de salir del Gobierno?

Comfenalco Antioquia recuperaría en las próximas horas su autonomía administrativa. La Superintendencia del Subsidio Familiar oficializaría el levantamiento de la intervención iniciada en 2023 y, posterior a ello, convocará una Asamblea General Extraordinaria para elegir una nueva junta directiva, que posteriormente tendrá la responsabilidad de nombrar al director general de la entidad. Pero la decisión, conocida cuando faltan menos de dos semanas para el cambio de Gobierno, abrió un nuevo pulso alrededor de una de las cajas de compensación más importantes del país. Fuentes cercanas al proceso aseguraron a EL COLOMBIANO que existe preocupación entre sectores empresariales porque la rapidez de la convocatoria permitiría conformar el nuevo consejo directivo antes de la posesión del próximo presidente y, con ello, elegir un director que permanezca en el cargo durante los próximos años. Según la fuente, “la jugada es devolver la caja, citar inmediatamente a la asamblea y dejar elegido el nuevo director antes de que llegue el nuevo Gobierno”. De acuerdo con esa versión, el objetivo sería aprovechar que el consejo directivo estará integrado por cinco representantes de los trabajadores —designados por el Ministerio del Trabajo— y cinco representantes elegidos por los empresarios afiliados, quienes posteriormente deberán escoger al director general de la entidad con una mayoría de siete votos. Le puede interesar: “Buscamos recuperar $50.000 millones de pérdidas en vivienda”: presidente (e) de Comfenalco

El giro llega tras una nueva prórroga de la intervención

La decisión también llama la atención porque apenas hace unos meses el propio Gobierno había decidido prolongar nuevamente la medida. Cabe recordar, la entonces Superintendencia del Subsidio Familiar intervino Comfenalco Antioquia en 2023 al argumentar riesgos jurídicos y patrimoniales relacionados con el manejo de cerca de $10.000 millones de recursos de salud trasladados a una fiducia mediante Mandato Salud S.A.S., además de presuntas fallas en el control ejercido por el consejo directivo. Con base en esos hallazgos, el agente interventor implementó un plan de mejoramiento con metas específicas en los componentes de salud y vivienda. Sin embargo, para este año ese plan ya registraba un cumplimiento cercano al 87%, mientras algunos de sus componentes superaban el 90% de avance. Pese a ello, la Superintendencia había decidido mantener la intervención por un año adicional. En total, la medida fue prorrogada en tres oportunidades. La primera se extendió por siete meses; posteriormente se autorizó una ampliación de un año y, durante la Asamblea General de Afiliados realizada a finales de abril de este año, se anunció una nueva prórroga por otros doce meses. Por eso, la decisión de levantar ahora la intervención tomó por sorpresa a distintos actores del sistema de subsidio familiar.

Asocajas cuestiona el momento de la decisión

Para Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, el levantamiento de la intervención corrige una decisión que, a juicio del gremio, nunca debió adoptarse. “La autonomía administrativa nunca ha debido perderla. Las razones que dieron origen a la intervención inicial no afectaban gravemente el funcionamiento ni el patrimonio de la caja”, afirmó en conversación con EL COLOMBIANO. La dirigente aseguró que el gremio siempre expresó reparos frente a la medida y cuestionó las sucesivas prórrogas aprobadas por la autoridad de vigilancia. “No entendimos cómo era la misma Superintendencia la que incumplía los planes de mejoramiento que ella misma había impuesto. La última prórroga decía que la caja había cumplido el 86% de las metas, pero aun así era necesario mantener la intervención un año más. Ahora resulta que dos semanas antes la quieren desintervenir. No hay congruencia; hay mucha incoherencia”, señaló. Lea más: Sindicatos y empresarios rechazan intervención por un año más de Gobierno a Comfenalco Antioquia

El temor está en la conformación de la nueva junta

Más allá del fin de la intervención, la principal preocupación hoy gira alrededor del proceso de conformación del nuevo consejo directivo. La fuente consultada por este diario sostiene que el calendario permitiría instalar rápidamente la nueva junta y avanzar en la elección del director antes de la posesión del nuevo presidente. “Lo que quieren es citar la junta para que esta nombre a alguien cercano al Gobierno y dejar ese proceso amarrado antes de que se posesione Abelardo (De la Espriella)”, aseguró la fuente. Al respecto, Guillén expresó preocupación por la rapidez con la que podría desarrollarse el proceso. “Lo que nos interesa es que se cumplan todos los procedimientos que establece la ley. Que haya tiempo suficiente para que concurran los empresarios y las centrales obreras. No queremos que termine sesionando un quórum reducido porque no hubo tiempo para que todos participaran”, manifestó. La presidenta de Asocajas explicó que el éxito del proceso dependerá de que la convocatoria permita una participación amplia de las empresas afiliadas. “Si se cumplen a cabalidad todos los requisitos y reglamentos, dos semanas serían insuficientes para adelantar todo el procedimiento”, sostuvo. Incluso, al ser consultada sobre las suspicacias que genera el momento de la decisión, respondió: “Pensando mal, sí. Ahora pensemos bien: los tiempos no dan”. Puede leer: ¿Qué pretende Petro en Antioquia? Ya intervino la U. de A., Savia Salud y Comfenalco

“Hay que evitar la politización de las cajas”

A su vez, la líder gremial insistió en que el principal riesgo es que las cajas de compensación pierdan su independencia institucional. “Lo importante es evitar la politización de las cajas. Lo que uno siente que puede estar pasando es cómo dejar las cajas en manos de determinadas personas y favorecer intereses particulares. Eso es lo que se debe evitar a toda costa”. También pidió que el próximo Gobierno fortalezca la independencia de la Superintendencia del Subsidio Familiar. “Lo que uno esperaría es una Superintendencia sin origen político, que les devuelva a las cajas la tranquilidad con la que históricamente habían trabajado”. Finalmente, hizo un llamado a los empresarios afiliados para que participen activamente en la elección de sus representantes. “Que concurran todos los empresarios afiliados. No se pueden quedar por fuera de este proceso”. Conozca también: Intervención en Comfenalco Antioquia se prolonga en medio de dudas por Nueva EPS y millonarios pagos a directivos

Una entidad clave para Antioquia

La importancia de Comfenalco Antioquia trasciende la discusión política. La caja administra programas de subsidio familiar, empleo, educación, vivienda, recreación y salud para cientos de miles de afiliados y empleadores del departamento, además de mantener una presencia determinante en varias subregiones de Antioquia. Con ingresos cercanos a $819.000 millones anuales, figura entre las cajas de compensación más grandes de Colombia. Por eso, más allá del fin de la intervención, el foco ahora estará sobre la forma en que se conforme el nuevo consejo directivo y las garantías que rodeen un proceso del que dependerá el rumbo de una de las entidades sociales y empresariales más importantes del departamento, justo en la recta final del actual Gobierno nacional. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.