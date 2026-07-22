Antioquia mantendrá un crecimiento económico superior al del país, impulsado por comercio, exportaciones y consumo

La economía antioqueña mantiene un mejor desempeño que el promedio del país y afronta el segundo semestre de 2026 con señales que permiten prever un crecimiento superior al nacional. El dinamismo del comercio, la fortaleza del sector exportador, la recuperación de la confianza de consumidores y empresarios y un entorno político que podría favorecer la inversión privada aparecen como los principales motores de la actividad económica durante lo que resta del año.

Así lo concluye el informe Perspectivas de la economía antioqueña para 2026: Un nuevo ambiente para la inversión privada, elaborado por el Centro de Pensamiento de la Universidad EIA. El documento destaca que Antioquia creció 3% en 2025, superando tanto el crecimiento nacional de 2,6% como la proyección inicial de la institución, que estimaba una expansión cercana al 2,8%. De acuerdo con Saúl Pineda Hoyos, director del Centro de Pensamiento de la Universidad EIA, el mejor desempeño obedeció principalmente a la resiliencia del sector privado, impulsada por los sectores manufacturero y exportador. Además, señaló que los indicadores líderes observados durante los primeros meses de 2026 muestran que la economía regional mantiene capacidad para enfrentar la incertidumbre derivada de la transición política y del complejo entorno internacional. Entre los sectores que dinamizarán la economía antioqueña durante el resto del año sobresale el comercio. Según la Encuesta Mensual de Comercio, las ventas reales del comercio minorista crecieron 15,3% entre enero y mayo, por encima del incremento nacional de 14,9%, reflejando un consumo interno más sólido que el registrado en otras regiones del país. A este comportamiento se suma una mejora en la confianza de los consumidores. El Índice de Confianza del Consumidor de Fedesarrollo para Medellín pasó de -2,4 en diciembre de 2025 a 7,7 en mayo de 2026, mientras que las expectativas empresariales sobre el crecimiento de las ventas ubicaron a Antioquia como el segundo territorio con mejor balance del país, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas de los Empresarios (EMEE) del Banco de la República.

El informe también resalta que el indicador de Pulso Económico Regional del Banco de la República ubica a Antioquia como la segunda economía con mejor desempeño promedio entre enero y mayo, únicamente superada por la región Nororiente y por encima de zonas como el Caribe y la Región Cafetera.

Exportaciones seguirán siendo el gran motor de Antioquia

El comercio exterior continuará siendo uno de los principales impulsores del crecimiento regional. Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones de Antioquia alcanzaron US$6.346 millones, con un incremento de 53,3% frente al mismo periodo del año anterior, muy superior al crecimiento nacional de 15,4%.

El mayor impulso provino de las exportaciones minero-energéticas, que ascendieron a US$4.096 millones y crecieron 102,4%, impulsadas principalmente por el aumento de 108,1% en las ventas externas de oro en bruto para uso no monetario. Las exportaciones no minero-energéticas también registraron un comportamiento favorable al aumentar 6,4%, gracias especialmente al crecimiento de 13,7% de las ventas agropecuarias. Aunque algunas ramas manufactureras presentaron retrocesos, el informe destaca el desempeño de la industria automotriz, cuyas exportaciones crecieron 72,9%, así como la categoría de “Demás productos”, que aumentó 165,9%. Estos resultados consolidan al sector exportador como uno de los principales factores que sostendrán el crecimiento económico del departamento durante la segunda mitad del año. Pese al panorama favorable, el informe identifica sectores que continúan mostrando señales de debilidad. La producción industrial de Antioquia creció apenas 0,8% entre enero y mayo, por debajo del promedio nacional de 1,2%, situación que evidencia una desaceleración manufacturera que podría afectar el desempeño económico al cierre del primer semestre. El sector de la construcción también mantiene un comportamiento desfavorable. Las iniciaciones de vivienda disminuyeron 9,9% en Antioquia durante el primer semestre, mientras que las ventas retrocedieron 18,5%, una caída superior a la observada en el conjunto de las regiones del país.

En materia de inversión, aunque las importaciones de maquinaria y equipo crecieron 6,6%, el incremento fue inferior al promedio nacional de 10,8%, lo que sugiere que parte del empresariado aplazó decisiones de inversión mientras esperaba mayor claridad sobre el nuevo escenario político. De igual forma, la EMEE muestra que las expectativas de inversión en maquinaria y equipo permanecen moderadas, con un balance de apenas 1,64%, insuficiente para anticipar una aceleración significativa de la inversión productiva en el corto plazo.

Un mejor ambiente para la inversión privada

El estudio advierte que el crecimiento nacional continúa siendo moderado. El PIB colombiano aumentó 2,2% durante el primer trimestre de 2026, impulsado principalmente por el gasto público, mientras que las proyecciones de organismos como la Cepal, el FMI y Corficolombiana ubican la expansión del país alrededor de 2,3% para el año completo.

Frente a este contexto, el Centro de Pensamiento de la Universidad EIA considera que la transición política obliga a mantener prudencia en las proyecciones para Antioquia. Sin embargo, sostiene que un entorno orientado a fortalecer la relación entre el nuevo Gobierno y el sector empresarial podría contribuir a destrabar inversiones y generar un ambiente más favorable para las actividades productivas. Para Saúl Pineda Hoyos, la llegada de un gobierno dispuesto a trabajar conjuntamente con empresas de todos los tamaños representa una oportunidad para fortalecer la inversión privada y consolidar el crecimiento económico regional durante los próximos meses. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas