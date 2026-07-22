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Álex Saab se declaró no culpable ante corte en EE. UU. y se cancela su comparecencia presencial

Saab renunció al derecho de comparecer de forma presencial y ahora serán sus abogados quienes estarán presentes en las futuras audiencias.

  • Álex Saab renunció a su derecho para comperecer presencialmente y se declaró “no culpable” ante un juez. Foto: Gabriela Oraa - AFP
    Álex Saab renunció a su derecho para comperecer presencialmente y se declaró “no culpable” ante un juez. Foto: Gabriela Oraa - AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 45 minutos
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El empresario Álex Nain Saab Morán, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, presentó formalmente una declaración de “no culpable” (Not Guilty) ante la Corte del Distrito Sur de Florida en el caso que se le sigue por presunto lavado de activos.

El señalado le agregó a su declaración una renuncia a la comparecencia presencial, la cual fue aprobada por el tribunal federal. Como consecuencia de este movimiento, la corte dejó sin efecto la audiencia prevista para el próximo 24 de julio y canceló el reporte de abogados contemplado para esa fase.

Según está registrado en su expediente, esa orden judicial establece que Saab renunció de manera voluntaria e informada a su derecho de comparecer físicamente tras ser asesorado por su equipo legal.

Lea también: Imputan a Alex Saab por lavado de dinero y soborno a altos funcionarios, en una corte de Miami

Asimismo, el documento confirma que el acusado recibió copia de la acusación formal (indictment) y fue informado a través de sus defensores, Neil M. Schuster y Joseph M. Schuster, sobre la naturaleza de los cargos y las penas máximas que podría enfrentar. Con esto, el proceso continuará sin necesidad de su presencia física en esta etapa, representado permanentemente por sus abogados.

En la actualidad, Saab, de 54 años, enfrenta cargos por lavado de dinero, conspiración para ejecutar operaciones financieras ilícitas y participación en mecanismos para ocultar el origen de fondos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el empresario habría participado en un esquema que permitió movilizar más de 350 millones de dólares hacia cuentas en el exterior mediante operaciones ilícitas vinculadas a contratos estatales en Venezuela, incluyendo alimentos (CLAP), vivienda, oro y petróleo.

Saab regresó ante la justicia estadounidense en mayo de 2026 tras ser trasladado apenas dos días después de ser deportado desde Venezuela. El empresario ya había enfrentado cargos similares tras su captura en Cabo Verde en 2020 y posterior extradición, pero recuperó su libertad en diciembre de 2023 mediante un intercambio de prisioneros bajo la administración de Joe Biden.

Después de ese momento regresó a Venezuela, donde fue incorporado al gabinete de Maduro como ministro de Industrias y Producción Nacional. Sin embargo, su situación cambió radicalmente tras la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026, que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Siga leyendo: ¿Quién es Álex Saab, el “hombre del dinero” del régimen de Maduro, deportado de nuevo a EE.UU.?

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Preguntas y respuestas

¿Qué implica que Alex Saab se haya declarado “no culpable” ante la Corte de Florida?
Declararse “no culpable” significa que Alex Saab rechaza los cargos y el proceso judicial continúa hacia las siguientes etapas. Esa declaración no representa una absolución ni pone fin al caso.
¿Por qué fue cancelada la audiencia del 24 de julio en el caso de Alex Saab?
La audiencia fue cancelada porque Saab renunció voluntariamente a comparecer de forma presencial, decisión que fue aprobada por la Corte del Distrito Sur de Florida. El proceso seguirá con representación de sus abogados.
¿Cuáles son los cargos que enfrenta Alex Saab en Estados Unidos?
Saab enfrenta cargos por presunto lavado de dinero, conspiración para realizar operaciones financieras ilícitas y participación en mecanismos para ocultar el origen de fondos.

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