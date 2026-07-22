El nuevo Congreso enfrenta el reto de reconectar con los jóvenes

La instalación del nuevo Congreso de la República este 20 de julio llega en un momento en el que la confianza de los jóvenes en las instituciones enfrenta importantes desafíos.
De acuerdo con cifras del Latinobarómetro 2024, el 78,3% de los jóvenes entre 15 y 25 años no se siente representado por el Congreso, mientras que, según el Barómetro de las Américas 2023, solo uno de cada cuatro considera que a los políticos les importan sus opiniones.
Ante este panorama, la Fundación Corona presentó una agenda con tres prioridades que, a su juicio, podrían contribuir a fortalecer la representación de las juventudes y ampliar sus oportunidades durante el periodo legislativo 2026-2030.