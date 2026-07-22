Denuncian que mujer que arregla el pelo y maquilla a canciller Villavicencio fue nombrada en cargo con salario de más de $14 millones

Aunque es psicóloga de profesión graduada de la Universidad de los Andes, Angie Paola Valderrama Rojas sería la persona que funge como estilista de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio. Y no solo es la encargada de esos menesteres, sino que ha sido una asesora en la sombra del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según reveló el periodista Melquisidec Torres, varios trabajadores y colaboradores de la Cancillería recién se enteraron de que Valderrama ocupaba tal cargo en esa entidad. Menos que lo ejercía desde hace 11 meses. Le puede interesar: De 16 congresistas que ocupan curules de paz, 11 apoyarán al gobierno de De la Espriella, ¿quiénes son? La Resolución 9667 del 13 de agosto de 2025 nombró a la psicóloga en el cargo de asesora grado 15 en la planta de personal del despacho de la ministra de Relaciones Exteriores.

La información que señaló Torres que adiverte que fuentes de ese ministerio conocen a la mujer como la persona que la arregla el cabello y otros detalles de maquillaje y presentación personal a la canciller Rosa Villavicencio. Así mismo, señalan que la funcionaria ha viajado varias veces con ella al exterior.

Vale recordar que el cargo de asesora en grado 15 tiene una asignación básica mensual de más de $14 millones.

¿Quién es Angie Paola Valderrama Rojas?

Según el perfil profesional que reposa en la página de aspirantes de la Presidencia de la República, Valderrama en graduada de psicología de Los Andes y estudió una maestría en artes en la Universidad de Lund, en Suecia. En su experiencia laboral reseña haber empezado a trabajar desde 2015 en la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y en la Organización Internacional para las Migraciones (OMI).

Así mismo, su perfil de LinkedIn agrega que trabajó en la Agencia Nacional de Minería, en la Secretaría de la Mujer de Bogotá y en el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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