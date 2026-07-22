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Denuncian que mujer que arregla el pelo y maquilla a canciller Villavicencio fue nombrada en cargo con salario de más de $14 millones

El nombramiento se dio en agosto de 2025, un mes después de que Rosa Villavicencio se posesionara como ministra de Relaciones Exteriores.

  • La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, llegó al cargo en julio de 2025 en remplazo de Laura Sarabia. FOTO COLPRENSA
    La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, llegó al cargo en julio de 2025 en remplazo de Laura Sarabia. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
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hace 1 hora
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Aunque es psicóloga de profesión graduada de la Universidad de los Andes, Angie Paola Valderrama Rojas sería la persona que funge como estilista de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio. Y no solo es la encargada de esos menesteres, sino que ha sido una asesora en la sombra del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según reveló el periodista Melquisidec Torres, varios trabajadores y colaboradores de la Cancillería recién se enteraron de que Valderrama ocupaba tal cargo en esa entidad. Menos que lo ejercía desde hace 11 meses.

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La Resolución 9667 del 13 de agosto de 2025 nombró a la psicóloga en el cargo de asesora grado 15 en la planta de personal del despacho de la ministra de Relaciones Exteriores.

La información que señaló Torres que adiverte que fuentes de ese ministerio conocen a la mujer como la persona que la arregla el cabello y otros detalles de maquillaje y presentación personal a la canciller Rosa Villavicencio. Así mismo, señalan que la funcionaria ha viajado varias veces con ella al exterior.

Vale recordar que el cargo de asesora en grado 15 tiene una asignación básica mensual de más de $14 millones.

¿Quién es Angie Paola Valderrama Rojas?

Según el perfil profesional que reposa en la página de aspirantes de la Presidencia de la República, Valderrama en graduada de psicología de Los Andes y estudió una maestría en artes en la Universidad de Lund, en Suecia.

En su experiencia laboral reseña haber empezado a trabajar desde 2015 en la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y en la Organización Internacional para las Migraciones (OMI).

Así mismo, su perfil de LinkedIn agrega que trabajó en la Agencia Nacional de Minería, en la Secretaría de la Mujer de Bogotá y en el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cancillería pidió renuncia a los embajadores

Vale recordar que este 21 de julio la Cancillería les solicitó a todos los jefes de misión diplomática de Colombia que presentó su carta de renuncia a más tardar el próximo 23 de julio, en cumplimiento de la disposición legal que obliga a los embajadores a poner sus cargos a consideración cuando concluya el período constitucional del presidente bajo el cual fueron designados. Sin embargo, lo que llama la atención es que los obligan a presentar su renuncia antes del 7 de agosto.

La instrucción quedó consignada en un correo electrónico enviado el 21 de julio desde el despacho de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio , a los embajadores colombianos en el exterior. Este trámite responde a lo establecido en el artículo 91 del Decreto Ley 274 del 22 de febrero de 2000.

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